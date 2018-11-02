SP'li Cihangir İslam'ın sözlerine tepkiler

SİNAN USLU - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "FETÖ'nün yaptığı hain darbe girişimi ile buna karşı duruşu aynı kefeye koymak neticede FETÖ'ye hizmettir." dedi.
Akçay, AA muhabirine, Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, Meclis Genel Kurulu'nda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin görüşmelerinde yaptığı ve tepkiyle karşılanan konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cihangir İslam'ın, "Çok talihsiz ve yanlış bir konuşma" yaptığını, bunu tasvip etmenin mümkün olmadığını belirten Akçay, "Yanlış bir yöntemden gidiliyor, böyle bir konuşma olmaz." ifadesini kullandı.
Akçay, İslam'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "İki batılın çatışmasını seyrettik." şeklinde değerlendirmesine tepki göstererek, "Öyle şey olur mu? Bu, son derece yanlış bir ifade." diye konuştu.
15 Temmuz'un, son derece açık şekilde yabancı güçlerin güdümündeki hain bir terör örgütünün ülkeyi, devleti kaosa sürüklemeye ve ele geçirmesine yönelik bir darbe girişimi olduğuna işaret eden Akçay, devlet ile milletin bir arada karşı çıkarak, darbe girişimini bastırdığını anlattı.
İslam'ın sözlerinin, kendisinin "haklıyla haksızı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü ayırt edemediğini gösterdiğine" değinen Akçay, bakış açısının da sözlerinin de yanlış olduğunu bildirdi.
Akçay, İslam'ın "doğruyu ifade etmediğini" vurgulayarak, "Haklı ile haksızı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü aynı kefeye koyamazsınız. FETÖ'nün yaptığı hain darbe girişimi ile buna karşı duruşu aynı kefeye koymak neticede FETÖ'ye hizmettir. Doğruyla yanlışı, haklıyla haksızı aynı kefeye koymak, yanlışın ve haksızın yanında durmak demektir. Durum bu." değerlendirmesini yaptı.
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