HABER

SP'li Cihangir İslam'ın sözlerine tepkiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: - "Cihangir İslam, DEAŞ terör örgütü kafası ile konuşmuştur. Terör örgütünün muhakemesiyle aynı paralele düşmüştür. Bunun İslam'la okuryazarlıkla ilgisi yoktur. Bu, fanatizmin dilidir" - "Onun dili fikirle ilgili bir dil değil, zehirli bir dil" - "Ne söylediğini, kelimeleri nasıl seçtiğini biliyor. Meclis ve toplum, değişik bir karakterle karşı karşıya. Allah kendisine akıl fikir versin"

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, DEAŞ gibi terör örgütlerinin muhakemesinde çekirdeği oluşturan yaklaşımın, "Hakkı sadece ben teslim ederim, benim dışımdaki herkes batıldır" şeklindeki bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la ilgili, "Cihangir Bey, DEAŞ örgüt kafası ile konuşmuştur. Bunun İslam'la, okuryazarlıkla ilgisi yoktur. Bu, fanatizmin dilidir." dedi.

Bostancı, "Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulunda yaptığı, gerginliğe neden olan konuşması" hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ın konuşmasının, 15 Temmuz hadisesini anlamaktan ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini söyledi.

İslam'ın konuşmasının, olayı anlamaktan ziyade 15 Temmuz üzerinden siyasi olarak kendi öfke duygularını ifade etmeye çalışmasının bir örneği olarak yaşandığını belirten Bostancı, "Cihangir Bey'in konuşmaları iktidara yönelik değerlendirme konuşmaları değildir; her vesile itiraz ettiği siyasal yaklaşımlara eleştiri değil popülerlik arayışı içinde olan konuşmalardır. Bir insan Türkiye siyasetine pozitif katkı yapma aklından vicdanından ve irfanından mahrumsa, kendisinin önünde tek bir yol kalır. O da olay çıkartma..." dedi.

- "Hiç bir konuşması tesadüfen yapılmış konuşmalar değil"

Naci Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Reklamın iyisi kötüsü olmaz, nasıl dikkati çekebilirim) tarzındaki bir muhakeme ve dikkat çekmenin bir yöntemi olarak ortaya çıkıyor. Tahkir etme, aşağılama, olay çıkarma, skandal yaratma tarzındaki üslubun, yaklaşımın benimsendiği kanaatindeyim. Aklı başında ve makul değerlendirmelere siyaset her zaman açıktır. Siyasetin mütekabil ilişkileri içerisinde bu tür değerlendirmelerin yeri vardır. Bu değerlendirmeler, ülke ve siyaset için kıymetli ve değerlidir. Ama Cihangir'in beyin dili böyle bir dil değil, zehirli bir dil; fikirle ilgili bir dil değil. Buradan ben ne söylemeliyim ki 'AK Parti Grubu'nun ve AK Parti'ye oy veren insanların - onu da geçtik - makul, mantıklı, vicdanlı siyasete her zaman medeni bir şekilde bakan çevrelerin de nefretini nasıl çekerim' tarzında anlaşılabilecek konuşmalar.

Ne söylediğini, kelimeleri nasıl seçtiğini elbetteki biliyor. Hiç bir konuşması rastgele, tesadüfen yapılmış konuşmalar değil. Kasıtlı, sürekli olay çıkartmaya ve skandal yaratmaya dönük konuşmalar."

AK Parti Grubu Başkanı Bostancı, 8 yıldır Mecliste olduğunu, bu ölçüde insanların tepkisini çeken başka bir milletvekili daha görmediğini belirtti.

- "Bu bir reklam ve dikkati çekme biçimi olamaz"

"Bu bir reklam ve dikkat çekme biçimi olamaz." diyen Bostancı, İslam'ın 15 Temmuz ve siyasetin başka konularına ilişkin söylediği sözlerin akıl ve mantık temelinde müzakere edilebilir sözler olmadığını kaydetti.

Naci Bostancı, İslam'ın; "15 Temmuz'a ilişkin ne kadar temelsiz bir konuşma yaptığını, 15 Temmuz'da darbecilere karşı ayaklanan ve kendi iradesine sahip çıkan millete karşı ne kadar ayıp, kabul edilemez, onları tahkir eden bir konuşma yaptığını" bildiklerini ifade ederek, "Bunun derdi farklı. Bunun derdi, her konuda ve siyasal bağlamda, karşı olduğunu düşündüğü çevrelerin öfkesini ve nefretini çekebilmeyi başarmak. O yüzden ilginç bir karakter olarak görüyorum kendisini." ifadesini kullandı.

Savcılığın, Cihangir İslam'ın bu garip konuşmasına ilişkin gerekeni yapacağını düşündüğünü belirten Bostancı, "Meclis ve toplum, değişik bir karakterle karşı karşıya. Allah kendisine akıl fikir versin." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Ortadoğu coğrafyasında DAEŞ'in temsil ettiği yaklaşımın, "Hakkı sadece ben teslim ederim, benim dışımdaki herkes batıldır" şeklindeki bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Bostancı, "Maalesef, Cihangir Bey böyle bir kafa ile konuşmuştur, DEAŞ örgüt kafası ile konuşmuştur, terör örgütünün muhakemesi ile aynı paralele düşmüştür. Bunun demokratik kültürle, kesinlikle İslam'la, rasyonel muhakemeyle, okur yazarlıkla ilgisi yoktur. Bu, fanatizmin dilidir." şeklinde konuştu.

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacakTürkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacak
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilirAhmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti TBMM Grup Başkanı DEAŞ meclis Naci Bostancı Okur-Yazar saadet partili cihangir islam zehirli bir dil

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.