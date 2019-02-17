SP'li İslam: Biz, bütün bu partilere eşit mesafedeyiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- SAADET Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, tüm partilere eşit mesafede olduklarını, kiminle ittifak yapıp yapmayacaklarına kendilerinin karar vereceğini söyledi. İslam, "Diyorlar ki 'CHP ile niye ittifak yaptınız?' Bir defa sana ne. Biz, bütün bu partilere eşit mesafedeyiz. Sen MHP ile ittifak yapıyorsun. MHP dediğin, 28 Şubat'ın borazancısı değil mi?" dedi.

Saadet Partisi, Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlediği toplantı ile büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın da katıldığı program, İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Tanıtımı yapılan adayların konuşma yaptığı programda Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Vahdet Sürücü ile Elbistan Belediye Başkan Adayı Sami Polat'a 'cepsiz' ceket giydirdi.

Daha sonra konuşma yapan İslam, ittifak eleştirilerine yanıt verdi. Anayasa ve yasaların çerçevesi içerisinde hizmet veren bütün siyasi partilere eşit mesafede olduklarını, kiminle ittifak yapıp yapmayacaklarına kendilerinin karar vereceğini söyleyen İslam, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'CHP ile niye ittifak yaptınız?' Bir defa sana ne. Biz, bütün bu partilere eşit mesafedeyiz. Sen MHP ile ittifak yapıyorsun. MHP dediğin, 28 Şubat'ın borazancısı değil mi? MHP Milletvekili Nesrin Ünal'ın başını kim açtırdı. Sayın Bahçeli ve o günkü MHP yönetimi açtırdı. Başörtülü milletvekillerini almayanlar bunlar değil miydi? Sen kimle yapıyorsun, kimi kime karşı suçluyorsun? Gittin CHP ile koalisyon kurmaya çalışmadın mı, istikşafi görüşmeler yapmadın mı? Suçlamıyorum, yanlış anlamayın. O dönemde teşvik ettik, 'Kurun, ülke bir nefes alsın' dedik. Bir şey beklediğimiz yok da ülke bir nefes alsın, kutuplaşmadan çıksın. Gittin, 1.5 ay CHP'nin paspasını yastık yaptın uyudun orada, istikşafi görüşmeler yaptın. Şimdi sorsanız diyorlar ki 'Biz aslında kurmak için değil de oyalamak için.' O zaman ikiyüzlüsün."