SP'li İslam'dan ABD'ye S400 tepkisi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, ABD'nin "ya benimlesin ya da düşmanımsın" siyaseti izlediğini belirterek, "Rusya'dan S400 savunma sistemi satın alıyor diye Türk halkını yıkıcı yaptırım ve ambargolarla tehdit etmek vandallıktır." dedi.

İslam, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olağanüstü hal ilanından sonra kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin pasaportlarının iptal edildiğini hatırlatan İslam, KHK'lerin iptal edilerek mağdur olanların işlerine iade edilmesini istedi.

İktidarın, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini "borç kapatma mekanizmasının bir unsuru" olarak ele alındığını ileri süren İslam, meselenin kalıcı, adil bir geleneğe ve uygulamaya oturtulmasının önemli olduğunu söyledi.

Öncelikle savunmaya ve caydırıcılığa yönelik bir güvenlik siyasetinin tesis edilmesi gerektiğine işaret eden İslam, her vatandaşın dahil edildiği bir askerlik sisteminin oluşturulmasını istedi.

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına katılacağını hatırlatan İslam, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 4 adayın yarıştığı bir ortamda yalnızca 2 adayın açık oturuma çıkarılması bizce eksik bir uygulama. Açık oturuma bütün adayların davet edilmesi gerekirdi." diye konuştu.