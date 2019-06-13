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SP'li İslam'dan ABD'ye S400 tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam: - "ABD 'ya benimlesin ya da düşmanımsın' siyaseti izliyor. Rusya'dan S400 savunma sistemi satın alıyor diye Türk halkını yıkıcı yaptırım ve ambargolarla tehdit etmek vandallıktır"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, ABD'nin "ya benimlesin ya da düşmanımsın" siyaseti izlediğini belirterek, "Rusya'dan S400 savunma sistemi satın alıyor diye Türk halkını yıkıcı yaptırım ve ambargolarla tehdit etmek vandallıktır." dedi.

İslam, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olağanüstü hal ilanından sonra kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin pasaportlarının iptal edildiğini hatırlatan İslam, KHK'lerin iptal edilerek mağdur olanların işlerine iade edilmesini istedi.

İktidarın, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini "borç kapatma mekanizmasının bir unsuru" olarak ele alındığını ileri süren İslam, meselenin kalıcı, adil bir geleneğe ve uygulamaya oturtulmasının önemli olduğunu söyledi.

Öncelikle savunmaya ve caydırıcılığa yönelik bir güvenlik siyasetinin tesis edilmesi gerektiğine işaret eden İslam, her vatandaşın dahil edildiği bir askerlik sisteminin oluşturulmasını istedi.

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına katılacağını hatırlatan İslam, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 4 adayın yarıştığı bir ortamda yalnızca 2 adayın açık oturuma çıkarılması bizce eksik bir uygulama. Açık oturuma bütün adayların davet edilmesi gerekirdi." diye konuştu.

Türkiye'nin Rus yapımı S400 füze hava savunma sistemi almasının ABD'li siyasiler arasında tartışma yarattığına değinen İslam, "ABD 'ya benimlesin ya da düşmanımsın' siyaseti izliyor." dedi.

ABD'nin, müttefiki olan veya olmayan ülkelerle eşit, ilkeli ve adil ilişki kurmayı bir türlü başaramadığını kaydeden İslam, "ABD, soğuk savaş dönemine özgü 'uydu devlet' anlayışının sona erdiğini bir türlü kabullenemiyor. Rusya'dan S400 savunma sistemi satın alıyor diye Türk halkını yıkıcı yaptırım ve ambargolarla tehdit etmek bir tür şiddettir, vandallıktır." ifadelerini kullandı.

ABD kongre ve senato üyelerinin, konuya ilişkin neler olup bittiğini detaylarıyla bildiğini ve tartıştığını vurgulayan İslam, şöyle devam etti:

"Biz TBMM üyeleri, olayların akışını yalnızca ilkeli yayın yapan medyadan öğrenebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı acilen TBMM'yi bilgilendirmelidir. Sayın TBMM Başkanı gerekirse kapalı oturuma geçmeli ve konu hakkında bütün milletvekilleri, yetkililer tarafından detaylarıyla bilgilendirilmelidir. Bu makamların bu konudaki muhatapları parti grup başkanvekillikleri değil TBMM'dir."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanlığına bağlanan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının hak kaybı yaşadığını savunan İslam, söz konusu uzmanların özlük haklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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