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SP'li Yurdakul, Elmadağ adaylığından çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Elmadağ ilçesi için yerel seçim öncesi isminin açıklandığı Saadet Parti'nin (SP) 'millet ittifakı' ile hareket ettiğini öne süren Nuri Yurdakul, adaylıktan çekildiğini duyurdu.  Nuri Yurdakul, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:  "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir.

ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Elmadağ ilçesi için yerel seçim öncesi isminin açıklandığı Saadet Parti'nin (SP) 'millet ittifakı' ile hareket ettiğini öne süren Nuri Yurdakul, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Nuri Yurdakul, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir. Terör kadrolarını belediye kadrolarına taşıyacak bir yıkım şebekesinin unsuru olmayı, şehidimizin aziz hatırasına hürmetsizlik olarak addederim. Özellikle Elmadağ'da, Saadet Partisi'nden adaylığımı ve Elmadağlı hemşerilerimin şahsıma samimi teveccühünü kullanarak, CHP'nin ve ittifak ortaklarının hiç de hak etmediği bir kazanım elde etmesine gönlüm razı olamaz. Bu kararımın, Elmadağ ilçemizin ve Ankara'mızın geleceği için hayırlı neticeler doğuracağına gönülden inanmaktayım. Elmadağ'da ve Ankara'da kurucusu olduğum AK Parti'nin bir kez daha zafer kazanması, Elmadağ'a ve Ankara'ya yeni hizmetler kazandırması için mücadelem kararlılıkla devam edecektir."

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