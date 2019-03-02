SP’nin Ankara Adayı: ‘1 Nisan’ı Unutmamalı Fitne Tohumu Ekilmemeli’

Saadet Partisi (SP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan, yerel seçimler için iktidar cephesi AKP-MHP’nin “beka sorunu” yaklaşımına ve AKP’li aday Mehmet Özhaseki’nin söylemine tepki göstererek, “1 Nisan’ı unutmamalıyız, fitne tohumu ekilmemeli” mesajı verdi.

SP’li Doğan, VOA Türkçe’nin de aralarında bulunduğu bir grup basın mensubuyla seçim kampanyası sürecini konuştu ve soruları yanıtladı. SP’nin herhangi bir ittifak cephesinde yer almadığını vurgulayan Doğan, ancak “Cumhur İttifakı”nı oluşturan AKP-MHP’nin “yerel seçimler sonucunda eğer muhalefet partileri adayları seçilirse beka sorunu oluşacağı” görüşünü reddetti.

Arazide seçim çalışması yürüten bütün rakiplerine “sevgi ve saygı çerçevesinde yarış” çağrısı yapan Doğan, “Hayat sadece seçimlerden ibaret değil. Bugünün yarını var. Kazanmak için her şey mübah değil. Bunu böyle görenler ve sırf kazanmak için insanlar arasına fitne tohumu ekenler bugünlerini kurtarabilirler ama hem kendi hem Türkiye’nin yarınlarını berbat ederler. Kim ne yaparsa yapsın bu ülkedeki seçmenlerin yüzde 100’ü AK Partili olmaz, CHP'li, MHP'li, Saadetli olmaz. Öyleyse birbirimize saygı göstermeyi öğreneceğiz. Bu ülkede herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Ben kimseye hakaret etme, iftira atma, tehdit etme hakkına sahip değilim. Bunların olduğu ülkede huzur, kardeşlik, barış olmaz. Bu ülkede insanlar arasında fitne ağaçları ekildikten sonra insanlar birbirine şüpheyle bakacak olduktan sonra belediyeyi A partisi alsa ne olur B partisi alsa ne olur? İnsanlar arasında huzur olmazsa ülkeyi A partisi yönetse ne olur B yönetse ne olur?” dedi.