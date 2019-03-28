SP’nin Elmadağ Belediye Başkan adayı Yurdakul istifa etti

Saadet Partisi’nden (SP) istifa eden Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul, “Millet İttifakı’ndaki katılımcıların ülkemizin menfaatlerine zarar verdiğini düşündüğüm için Cumhurbaşkanımızın yanında yer alma kararı aldım” dedi.

31 Mart yerel seçimlerine 3 günden az bir süre kala SP Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul partisinden istifa etti. Partisinin yürüttüğü politika sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak amacıyla istifa ettiğini açıklayan Yurdakul, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek Elmadağ mitingine de katılacağını belirtti. Yurdakul, “Bugün itibariyle Saadet Partisi Belediye Başkan adaylığından istifa etmiş bulunuyorum. Bunun gerekçesi olarak Cumhurbaşkanımızın meydanlarda, televizyonlarda konuşmuş olduğu ve bugün de gelecek ilçemizde miting yapacak, buna destek olmak için Saadet Partisi’nden istifa ederek Cumhurbaşkanımızın yanında olmak istedim. Bu vesileyle bu kararı aldım. Cumhurbaşkanımızın meydanlarda tek kaldığını görüyorum. Diğer tarafta birleşen grup olan Millet İttifakı’ndaki katılımcıların ülkemizin menfaatlerine zarar verdiğini düşündüğüm için Cumhurbaşkanımızın yanında yer alma kararı aldım. Bugün Cumhurbaşkanımızın Elmadağ’da yapacağı mitinge Allah izin verirse Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda katılacağım” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Elmadağ Kurucu İlçe Başkanı olduğunu ifade eden Yurdakul, “Biz yerel yöneticileriz, biliyorsunuz yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Şu anda yerel yönetimlerde bir görevim yok. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın en büyük destekçisi olacağız. AK Parti benim yuvam, ben AK Parti’nin Elmadağ Kurucu İlçe Başkanıyım. AK Partisiz bir hayat benim için olmaz diye düşünüyorum. Eğer arkadaşlar uygun görürse tabii ki AK Parti’ye katılacağım. Şu an ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğe katkıda bulunabilmek için ve her şey iyi olsun diye ayrılık kararı aldık” şeklinde konuştu.



