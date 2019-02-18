HABER

SP'nin İstanbul adayı resmi başvurusunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

SAADET Partisi'nin (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, resmi başvurusunu yaptı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) SAADET Partisi'nin (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, resmi başvurusunu yaptı. SP İstanbul Başkanı Abdullah Sevim ve bazı partililerle İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Necdet Gökçınar, başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"31 Mart seçimleri ülkemize, vatanımıza, bütün insanlığa hayırlı olsun" diyen Gökçınar, "Yeni bir şey değil, daha evvel geldik. İnsanlar tattılar. Fakat araya bir takım bozucu etkenlerle bir ayrılık girdi. Şimdi kavuşuyoruz. " dedi.

Vatandaşların sıkıntılarını bildiğini söyleyen Gökçınar, "Biz direkt olarak halkımızın, vatandaşlarımızın ilk sıkıntıları nedir biliyoruz. Biz de yaşıyoruz bu şehirde. Bunları hemen düzeltecek, öyle mega proje, çılgın proje bizden beklemeyin. Onlara neye layık olduklarını inşallah göstereceğiz. Buradan ilan ediyorum, metrobüs raylı olacak. Zaten bu proje baştan raylı olmalıydı. Bir projenin mega, çılgın olması değil, nasıl ve ne için yaptığın önemli" dedi.

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı varDünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!

Antalya'da ilginç olay! Hırsızlıktan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.