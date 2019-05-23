İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun akademik hayatı engellememesi gerektiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Özyeğin Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Spor Takımları Yıl Sonu Kutlaması programına katıldı. Özyeğin Üniversitesinin Çekmeköy'deki kampüsünde gerçekleştirilen programda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ile akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. İlk olarak üniversitenin spor merkezini gezen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, Özyeğin Üniversitesinin 10 yıldan bu yana pek çok konuda başarılı olduğunu belirterek, "Böyle anlamlı bir tören dolayısıyla aranızda olduğum için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Özyeğin Üniversitesinin 10. yılını da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 20 milyon gençle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğuna dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik, bizde en önemli kavramlar ve kurumlar. Kıymetli bir hazine gençler. Bunun farkındayız. Bakanlığımız, sizlerin bakanlığı. Bunun için aranızdayım. Her açıdan her daim hepinizin hizmetinde. Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. Dünyanın da umudu. Yarınlara çok daha güçlü hazırlanmaları için kurumlarımızla iş birliği halinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Sadece akademik alanda değil bilimde, sporda, sanatta ve kültürde de gelişim içinde olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Spor ve akademik hayat noktasında istenilen durum söz konusu değil. Bu uyumu gerçekleştirmek için daha çok çalışmamız lazım. Spor, akademik hayatı engellememeli. Bunun için çalışıyoruz. Sporu yaygınlaştırma ve tabana yayma en önemli konularımızdan biri. Son 17 yılda ciddi mesafeler kaydettik. Her yerde devasa tesisler var. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyuz. Tesislerimizi çok daha iyi kullanmamız gerekiyor. Uluslararası anlamda başarılar getirecek." Türkiye'nin çok önemli sorumlulukları olduğunun altını çizen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çoşkuyla kutladık. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı meşalenin var olduğunu görmek bizler için ayrı heyecan. Bu anlamda gelecek yüzyıllara gençliğimizi daha nitelikli hazırlamak zorundayız. Her bir vatandaşımızın sporla ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Teşvik sistemlerimizi devreye alıyoruz. Spor bilinciyle yetişen bir gençlik noktasında çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığıyla çok önemli bir protokol yaptık. Tesislerimizin öncelikli olarak öğrencilerimizin hizmetinde olacağı bir protokol gerçekleştirdik. Ben bu manada yapacağımız iş birliklerinin meyvelerini yakın zamanda alacağımıza inanıyorum. 2019'u gönüllük yılı ilan ettik. Öncü olduğumuz bir konu. İnşallah bu ziyaretimiz, Özyeğin Üniversitesi ile iş birliğinin kıvılcımını ortaya koyar. Sizleri gönüllük faaliyetlerine katılmaya davet ediyorum."