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"Spor, akademik hayatı engellememeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özyeğin Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Spor Takımları Yıl Sonu Kutlaması programına katıldı - Bakan Kasapoğlu: - "Spor ve akademik hayat noktasında istenilen durum söz konusu değil. Bu uyumu gerçekleştirme noktasında daha çok çalışmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Sporu yaygınlaştırma ve tabana yayma en önemli konularımızdan biri" - "Pazar günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çoşkuyla kutladık. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı meşalenin var olduğunu görmek bizler için ayrı bir heyecan. Bu anlamda gelecek yüzyıllara gençliğimizi daha nitelikli hazırlamak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun akademik hayatı engellememesi gerektiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Özyeğin Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Spor Takımları Yıl Sonu Kutlaması programına katıldı.

Özyeğin Üniversitesinin Çekmeköy'deki kampüsünde gerçekleştirilen programda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ile akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

İlk olarak üniversitenin spor merkezini gezen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, Özyeğin Üniversitesinin 10 yıldan bu yana pek çok konuda başarılı olduğunu belirterek, "Böyle anlamlı bir tören dolayısıyla aranızda olduğum için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Özyeğin Üniversitesinin 10. yılını da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 20 milyon gençle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğuna dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik, bizde en önemli kavramlar ve kurumlar. Kıymetli bir hazine gençler. Bunun farkındayız. Bakanlığımız, sizlerin bakanlığı. Bunun için aranızdayım. Her açıdan her daim hepinizin hizmetinde. Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. Dünyanın da umudu. Yarınlara çok daha güçlü hazırlanmaları için kurumlarımızla iş birliği halinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Sadece akademik alanda değil bilimde, sporda, sanatta ve kültürde de gelişim içinde olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor ve akademik hayat noktasında istenilen durum söz konusu değil. Bu uyumu gerçekleştirmek için daha çok çalışmamız lazım. Spor, akademik hayatı engellememeli. Bunun için çalışıyoruz. Sporu yaygınlaştırma ve tabana yayma en önemli konularımızdan biri. Son 17 yılda ciddi mesafeler kaydettik. Her yerde devasa tesisler var. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyuz. Tesislerimizi çok daha iyi kullanmamız gerekiyor. Uluslararası anlamda başarılar getirecek."

Türkiye'nin çok önemli sorumlulukları olduğunun altını çizen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çoşkuyla kutladık. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı meşalenin var olduğunu görmek bizler için ayrı heyecan. Bu anlamda gelecek yüzyıllara gençliğimizi daha nitelikli hazırlamak zorundayız. Her bir vatandaşımızın sporla ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Teşvik sistemlerimizi devreye alıyoruz. Spor bilinciyle yetişen bir gençlik noktasında çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığıyla çok önemli bir protokol yaptık. Tesislerimizin öncelikli olarak öğrencilerimizin hizmetinde olacağı bir protokol gerçekleştirdik. Ben bu manada yapacağımız iş birliklerinin meyvelerini yakın zamanda alacağımıza inanıyorum. 2019'u gönüllük yılı ilan ettik. Öncü olduğumuz bir konu. İnşallah bu ziyaretimiz, Özyeğin Üniversitesi ile iş birliğinin kıvılcımını ortaya koyar. Sizleri gönüllük faaliyetlerine katılmaya davet ediyorum."

- Hüsnü Özyeğin: "Spora önem verdiğimizi göstermek istedim"

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, üniversiteyi kurduklarında en büyük hayalinin sporda başarı elde etmek olduğunu aktardı.

İlk defa bir Gençlik ve Spor Bakanı'nın Özyeğin Üniversitesini ziyaret ettiğini belirten Özyeğin, "Bakanıma teşekkür etmek istiyorum. Lise hayatında çok spor yaptım. Üniversiteyi kurduğumuzda en büyük hayalim sporda da başarılı olmasıydı. İlk binamız yapıldığında aynı zamanda bu binayı da inşa ettirdik. Spora önem verdiğimizi göstermek istedim. Okulun spor takımlarında mücadele eden öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Esra Gençtürk: "Akademik hayat ile sporun örtüşebileceğini gösterdiniz"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Özyeğin Üniversitesinin 200'den fazla öğrenciye yaklaşık 5,6 milyon lira spor bursu verdiğini kaydetti.

2011'de ciddi bir şekilde spor burslarını gündemlerine aldıklarını ifade eden Gençtürk, "Bu imkanı sonuna kadar çok güzel kullandınız. Akademik hayat ile sporcu hayatının örtüşebileceğini gösterdiniz. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Bugünü bizler için çok özel kıldı." şeklinde görüş belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Hüsnü Özyeğin, Bakan Kasapoğlu'na kendi yaşam öyküsünün anlatıldığı, "Bir Dünya Kurmak" kitabını hediye etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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