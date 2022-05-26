Spor ayakkabılarınızı gönül rahatlığıyla hem sergileyebileceğiniz hem de saklayabileceğiniz spor ayakkabı stantları

Evinizdeki ayakkabı dağınıklığından sıkıldıysanız bunun çözümü için doğru yerdesiniz. Piyasada yer alan birbirinden farklı yapıda hem dekoratif bir eşya olarak kullanabileceğiniz hem de spor ayakkabılarınızı dolabınıza üst üste yerleştirmek yerine düzenli biçimde durmasına yardımcı olacak birçok ayakkabı standı çeşidi bulunuyor. Gelin, ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi modelleri birlikte inceleyelim.

1. Ayakkabı dolabınıza alternatif ve alanınızda yer tasarrufu sağlayın

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Spor ayakkabılarınızı dolabınıza sıkıştırmaya son! mDesign 2'li Set Spor Ayakkabı Rafı yardımıyla spor ayakkabılarınızı dolaba yerleştirmek yerine bu şık spor ayakkabı standında sunabilirsiniz. Akıllı tasarıma sahip olan ürünün eğimli rafları sayesinde üzerine yerleştirdiğiniz spor ayakkabıları asla yere düşmez. Spor ayakkabılarınızı yerleştirebileceğiniz gibi babet, sandalet gibi ayakkabılarınızı da rafa yerleştirebilirsiniz. Yüksek kaliteli işçilik ile tasarlanan ürünün içerisinde kaliteli metal malzemeler yer alır. Paslanmaya dayanıklı yapısı uzun süreli kullanım için oldukça ideal olan ürünün boyutları ise 45.31 x 12.47 x 33.78 cm şeklinde.

2. Şık ve basit tasarımlı stant ile rengârenk spor ayakkabılarınızı duvara monte edin

Ayakkabılarınızın dolabınızda tıklım tıkış durmasından sıkıldıysanız Tiydem Duvar Tipi Ayakkabılık tam size göre! Duvar üzerine monte edilebilir yapısı sayesinde spor ayakkabılarınızı düzenli biçimde yerleştirebilirsiniz. Spor ayakkabılarına alternatif olarak terliklerinizi de bu standa rahatlıkla asabilirsiniz. Masif çam ağacından üretilen ürün, organik bir yapıya sahip. Uzunluğu 70 cm, genişliği 15 cm, derinliği ise 2 cm olacak şekilde tasarlanan ürünü 2 adet vida yardımıyla duvara kolayca monte edebilirsiniz. Ayakkabılık, ceviz rengi ahşap koruyucu ile boyandığından hoş bir görünüme sahip. Kullanıldığı yere şık bir hava katan ürünü satın aldığınıza pişman olmayacaksınız.

3. Kısıtlı alan yüzünden ayakkabılarınızdan vazgeçmeyin

Yer darlığından dolayı ayakkabılarınızdan vazgeçmek zorundaysanız 10 rafa sahip olan ayakkabı standını kaçırmamanızı öneririz. Spor ayakkabılarınızı saklamak için bol bol alana sahip Songmics 10 Raflı Ayakkabı Rafı, size geniş bir saklama alanı sunuyor. Demir boruları birbirine geçirerek hızlıca ürünü kurabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir alet gerektirmeden kurulumu yapılan ürün, spor ayakkabılarınızı ve evinizde yer alan farklı türden ayakkabıları düzenlemek için oldukça uygun. Raf başına 5 kilo taşıyabilen oldukça sağlam bir yapıya sahip ürünün 10 farklı rafına değişik türdeki ayakkabılarınızı dizebilirsiniz.

4. Ahşap sevenlerin bayılacağı bir ürün

Ahşap eşyalar hiç kuşkusuz ki şık görüntüsüyle evlerinize hoş bir görüntü katan detaylardan bir tanesi. Sogesfurniture Ahşap Ayakkabı Rafları evlerinizde kullandığınız alana güzel bir görüntü katacak eşyalar arasında. Kalınlaştırılmış lamine ahşap malzemeden üretilen ürün, iyi işlenmiş yapısıyla uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Ölçüsü 75 x 30 x 94 cm ve ağırlığı 13 kg olan ürün, bir odadan diğerine kolay şekilde hareket ettirilebilir. En az 20 ayakkabınızı muhafaza edebileceğiniz çok yönlü kullanım sağlayan bu ürüne bitki ve kitaplarınızı da yerleştirebilirsiniz.

5. Oyma deseniyle spor ayakkabılarınızı gün boyu havalandırın

Cocoarm 4 Katmanlı Ayakkabı Rafı ile spor ayakkabılarınızı düzenli şekilde tek alanda toplayabileceksiniz. Ayakkabılığın sahip olduğu oyma desenler, spor ve diğer ayakkabılarınızı şık bir şekilde muhafaza etmenizi sağlar. Ürünün açık raf dizaynı sayesinde uzun süre stantta muhafaza edilen ayakkabılarınız kötü kokulara neden olmaz. Çok yönlü kullanım alanına sahip ürünü mutfak rafı veya ofisinizde saklama alanı olarak da kullanabilirsiniz. 78 x 27 x 10 cm boyuta sahip ayakkabılık, sevdiklerinize hediye etmek için de son derece ideal fikirler arasında yer alıyor.

6. Bambudan yapılmış spor ayakkabı standı hiç duydunuz mu?

Sırada gösterişi sevenler için önerimiz var. Spor ayakkabılarınızı muhafaza etmek için daha önce böyle bir ürün görmediğinize yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız! Portmanto ve ayakkabı standını bir arada sunabilen Yorbay Ayakkabı Tezgahlı Bambu Palto Askılığı'nın bir tarafına spor ayakkabılarınızı yerleştirebilir, diğer tarafına çantalarınızı, eşarbınızı, kemerinizi, paltolarınızı asabilirsiniz. Çok yönlü kullanıma sahip ürün %100 bambudan üretiliyor. Cilalı ve son derece sağlam yapıya sahip kaliteli malzemelerden tasarlanan askılığın boyası sökülmez. Askılığı satın aldığınızda montaj aletlerinin de gönderilmesi sayesinde ürünü hızlıca kurup istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Ürünün spor ayakkabılarınızı oturarak kolay biçimde giyebilmeniz için tasarlanmış entegre bir banka sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

7. Vintage tasarım sevenleri de unutmadık!

Rustik stile sahip IBUYKE Ayakkabı Rafı, sıcak ahşap tonları ile mükemmel bir görünüme sahip. Ürünün dış yüzeyinde yer alan metal çerçeve ayakkabı rafına hoş ve modern bir hava kazandırıyor. Sağlam ve geniş şekilde tasarlanan ürün, spor ve diğer ayakkabılarınızı yerleştirebilmeniz için yeterli alana sahip. 4 tane rafı olan bu spor ayakkabı standının her bölmesi 5 kiloya kadar taşıyabildiğinden yıkılma veya kırılma gibi bir sorun yaşatmaz. 20 çifte kadar ayakkabı yerleştirebileceğiniz ürünü talimatlara uygun olarak kolay ve hızlı biçimde kurulumunu tamamlayabilirsiniz. Aldığınıza pişman olmayacağınız bu ayakkabılık rafını çok seveceğinize eminiz.

8. Çadırda kamp kurmayı seven biriyseniz bu ürünü sakın kaçırmayın!

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Sık sık kamp yapmayı seven macera tutkunu biriyseniz bu ürün tam size göre olabilir. Modern ve şık görüntüye sahip bambu ağacı ile üretilen Relaxdays Katlanabilir Ayakkabı Rafı, spor ayakkabılarınızı sergilemek için oldukça kullanışlı bir model. Ayakkabı rafının açılıp kapanabilir yapısı ile ürünü kamp yapacağınız alana taşıyabilir ve ayakkabılarınızı kolayca yerleştirebilirsiniz. Ayrıca ürün katlandığı zaman ufak yapısı ile çadıra da rahatlıkla girebilir. Evinizde de kullanacağınız alana şık bir hava veren ürünü kolay şekilde bir yerden başka bir yere taşıyabilirsiniz. 5 rafa sahip olan üründe 15 çifte kadar ayakkabınızı sergileyebilirsiniz. Ayakkabı rafının esnek bir yapısı olduğundan hızlıca söküp tekrar kurulumunu yapabilirsiniz.