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Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

TFF ve kulüpler, taziye mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Spor camiası, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yapılan maçtan dönerken Afyonkarahisar'da geçirilen kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını izleyen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün deplasman dönüşü kaza yapması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda taraftarın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet; aileleri ve MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz." denildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un yanı sıra birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımlarda hayatını kaybeden taraftarlardan dolayı MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
futbol Kaza MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig süperlig

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