Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile kulüpler, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve bazı askerlerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Türkiye-Irak sınırındaki operasyonlarda dört askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.