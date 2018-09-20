Spor çantasında 20 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, spor çantası içinde 20 kilo 100 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, balkonda bulunan spor çantası içerisine zulalanmış 20 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak N.Ö. ve İ.A. gözaltına alındı.

