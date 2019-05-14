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Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da emekli olduktan sonra hobi olarak tavuk besleyen Rahmi Çayırcı’nın evinin bahçesine giren hırsız, 18 tavuğu elindeki spor çantasına doldurarak çaldı.

Adana’da emekli olduktan sonra hobi olarak tavuk besleyen Rahmi Çayırcı’nın evinin bahçesine giren hırsız, 18 tavuğu elindeki spor çantasına doldurarak çaldı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsıza tepki gösteren
Çayırcı, “Bana ‘ben fakirim, açım’ dese 18 tavuk değil 20 tavuk veririm” dedi.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Adana’da komisyonculuk yaparak geçimini sağlayan 67 yaşındaki Rahmi Çayırcı, 1997 yılında emekli oldu. Evde oturmaktan sıkılan Çayırcı, müstakil bir ev satın alarak bahçesinde tavuk beslemeye başladı. Hobi olarak ilgilendiği bahçesine ve beslediği tavuklara büyük önem veren Çayırcı’nın yaklaşık 3 yıl önce de evinin önünde bulunan motosikleti çalındı. Çayırcı, yaşadığı mahallede hırsızlık olayları artınca çözümü, evine ve bahçesine güvenlik kamerası taktırmakta buldu.
Geçtiğimiz Pazar günü sabah saat 04.30 sularında yüzünü atkı ve şapkayla gizleyen hırsız, Çayırcı’nın bahçesine gelerek toplam 18 tane tavuğunu çaldı. Hırsızın tavukları yanında getirdiği spor çantaya doldurarak götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızın Çayırcı’ya ait bahçeye gelip, çantasına doldurabildiği kadar tavuğu alarak olay yerinden uzaklaştığı ve 15 dakika sonra tekrar gelerek yine çantasını tavukla doldurup kaçtığı görüldü.
Hobi olarak evinin bahçesinde yaklaşık 12 yıldır tavuk beslediğini belirten Çayırcı, “Pazar sabahı saat 04.30’da geliyor, birinci postayı götürüyor. Bundan 15 dakika sonra bir daha geliyor, bir daha götürüyor. Yarım saat içerisinde 18 tane tavuk gitti. 50 tane tavuğum vardı, şimdi 32 tane kaldı. Bir de tanınmamak için atkı takmış. Bana gelip, ‘ben fakirim, açım’ dese, 18 değil, 20 tavuk verirdim” diye konuştu.
Çayırcı, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte karakola giderek hırsızdan şikayetçi oldu. Polis, tavuk hırsızının yakalanması için çalışma başlattı.

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı

Spor çantasıyla 18 tavuğu böyle çaldı
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