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Spor Dünyasında Vaka Sayıları Artıyor

17.11.2020 13:04 | Son Güncelleme:
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Spor Dünyasında Vaka Sayıları Artıyor

Spor dünyasında Corona virüsü salgınına yakalanan sporcuların sayısı artıyor. Son olarak Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da kendisinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Spor dünyasında Corona virüsü salgınına yakalanan sporcuların sayısı artıyor. Son olarak Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da kendisinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sabah saatlerinde Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada da profesyonel futbol takımından 3 futbolcunun daha COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Daha önceki iki vakayla birlikte Galatasaray’da salgına yakalanan futbolcu sayısı da 5’e yükselmiş oldu.

Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu futbolculardan birinin Arda Turan olduğu ortaya çıktı. Arda Turan paylaşımında “Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere…” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada da profesyonel futbol takımında salgına yakalanan futbolcu sayısının 8’e yükseldiği duyurulmuştu. Beşiktaş kulübü de yaptığı açıklamada sporcuların karantina ve tedavi süreçlerine başlanıldığını belirtmişti.

3 gün önce Fenerbahçe Spor Kulübü de Kadın Basketbol takımında teknik ekip personel ve sporculardan toplam 18 kişinin Corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Fenerbahçe ayrıca 2 gün önce milli maç için ülkesinde bulunan Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia’nın da test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

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