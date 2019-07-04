Spor eğitimde başarıya engel değil

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, LGS’de 500 tam puan alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Çağla Engin’i makamında ağırladı. Sporun eğitim hayatına engel olmadığını belirten Aktaş, ailelere çocukların sporla buluşturmaları tavsiyesinde bulundu.

Altyapıdan yetiştirdiği sporcularla elde ettiği başarılara her geçen gün yenilerini ekleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sporcularının eğitim hayatlarına da değer katıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Çağla Engin’i misafir etti. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen görüşmede genç sporcuya ailesinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri eşlik etti.

Çağla Engin’i başarısından dolayı tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, ailelere çocuklarını sporla buluşturmalarını tavsiye etti. Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çocukların sporla birlikte gelişmesini önemsediklerini belirten Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın sporla beraber büyümesini, sporla beraber gelişmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi kurumsal kimliği altında bunu icra etmelerini çok önemsiyoruz. Yaz spor okullarımızla, kış spor okullarımızla, alt yapı takımlarımızla farklı spor dallarımızla birlikte çocuklarımız, hem eğitim öğretim hayatına devam etsin hem de sporla birlikte eğitim hayatı desteklensin istiyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri olduğu için Çağla kardeşimizi ailesi ile birlikte misafir ettik. Çağla Engin bizim satranç sporcumuz. Geçen yıllarda milli takımlar düzeyinde elde ettiği başarılar var. LGS’de bütün soruları doğru bilerek 500 tam puanla önemli bir başarıya daha imza attı. Spor, çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatını engelleyen değil, aksine destekleyen çok önemli bir unsur. Bu anlamda tüm anne ve babalara çağrımız şudur; çocuklarımızı ilgi duydukları, kabiliyeti olduğu bir spor dalıyla muhakkak surette buluşturalım. Onlarla hemhâl olmasını sağlayalım. Bu noktada Büyükşehir Belediyespor çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Çağla hem spor yapıyor, hem de LGS’de tam puan aldı. Bu nihayetinde Türkiye birinciliği. Türkiye’de birinci olan 500 civarında öğrencimiz var, ama bu başarı Bursa için önemli. Çağla’yı tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim, öğretim ve spor hayatından başarılar diliyorum. Ona emek veren ailesini ve öğretmenlerini de kutluyorum” ifadelerini kullandı.



