HABER

Spor eğitmeninin cinayet sanığına müebbet hapis cezası-ARŞİV

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

BURSA'da, para nedeniye husumetli olduğu spor eğitmeni Ali Özden'i (38) tabancayla vurup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Kırsaçlıoğlu (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, para nedeniye husumetli olduğu spor eğitmeni Ali Özden'i (38) tabancayla vurup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Kırsaçlıoğlu (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kırsaçlıoğlu, son savunmasında, "Olay günü onu görünce, bana ateş edeceğini düşünerek, önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, ben orada kendimi korudum" dedi.

Olay, geçan yıl Nisan ayında Bursa’nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçlıoğlu, para yüzünden aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Kırsaçlıoğlu, belindeki tabancayı çıkartıp, Ali Özden'i kovalamaya başladı. Kırsaçlıoğlu, bir marketin önünde yakaladığı Özden'i peş peşe ateş ederek, öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Erhan Kırsaçlıoğlu, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Erhan Kırsaçlıoğlu hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Kırsaçlıoğlu, "Biz olay günü Ali Özden ile tesadüfen karşılaştık. Ali Özden ve arkadaşları, daha önce beni borç bahanesiyle darp etmişlerdi. Olay günü onu görünce bana silahıyla ateş edeceğini düşünerek, önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Ben orada kendimi korudum" dedi.

Mahkeme heyeti, iyi hal ve tahrik unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, Erhan Kırsaçlıoğlu'nu mübebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadıTüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadı
16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı
Alaska’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradıAlaska’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.