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"Spor, her meşrebi bir havuzda bulunduruyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 20:35 | Son Güncelleme

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez: "Spor, zengini, fakiri, her meşrebi bir havuzda bulunduran ortak bir çimentodur"

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, "Spor zengini, fakiri, her meşrebi bir havuzda bulunduran ortak bir çimentodur." dedi.

Düşmez, Düzce'de bulunan amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldiği yemekte yaptığı konuşmada, sporun Türkiye için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların ortak değerinin ülkenin birliği ve beraberliği olması gerektiğini vurgulayan Düşmez, "Spor bu ülke için çok büyük bir çimento. Zengini, fakiri, her meşrebi bir havuzda bulunduran ortak bir çimentodur. Biz de spor kulvarında hareket ederek bu ülkeye hizmet getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Düşmez, "Paydamız bu ülkenin birliği, beraberliği, bayrak, ezan, değerlerimizdir." dedi.

Katılımcılara birliktelikleri için teşekkür eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da şunları kaydetti:

"Futbol, spor camiası birbirine sahip çıkmazsa bize kimse sahip çıkmaz. Ben milletvekiliyim, milli takımdan, futboldan, spordan geliyorum, ne yapabiliyorum sizin için? Belki binde bir, yüzde bir. Yoğun da çaba sarf ediyorum. O zaman demek ki, biz spor adamları, içimizden biri çıktığı zaman partisine bakmadan ona destek vermemiz lazım." şeklinde konuştu.

Programa, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Düşmez Düzce Saffet Sancaklı

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