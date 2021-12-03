Spor ip atlamadan yapılmaz diyenler için en iyi atlama ipi tavsiyeleri

İp atlamak; hem en eğlenceli çocukluk alışkanlıklarından biri hem spor aktivitelerinin önemli bir parçası. Kardiyovasküler sağlığın korunmasından vücudun esneklik kazanmasına kadar birçok fayda sağlayan bu hareketi yaparken kullanacağınız ürünler de oldukça önemli. Kullanım esnasında elden kaymayan, boy uzunluğuna göre ayarlanabilen pek çok atlama ipi modeli sizlerle!

1. Hem çocuklar hem yetişkinler için: Ayarlanabilir atlama ipi

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Şık tasarımı ve ayarlanabilir yapısıyla sporseverlerin sıklıkla tercih ettiği bu atlama ipi, fiziksel durumunu daha iyi bir noktaya taşımak isteyenlere göre. Terleme yapmaması sayesinde elden kaymayan bir sap tasarımına sahip bu atlama ipi, her el yapısına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Sap kısmında EVA köpük malzemesi kullanılan bu ürün, hızlı bir şekilde ip atlarken bile elleri acıtmaz. PVC kaplamalı çelik halattan oluşması da kolay kolay bükülmemesi ve yıpranmaması için birebir. Siz de bu atlama ipini ister evde ister spor salonunda kullanabilirsiniz.

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2. Her ortama uygun bir model

"Hem evimde kullanayım hem kolayca yanımda taşıyabileyim." diyenlere özel bir atlama ipi önerisi sizlerle! 80 gram ağırlığındaki bu atlama ipinin hem dış kısmı hem tutma sapı kaliteli malzemelerden üretiliyor. 280 cm uzunluğu, 4.5 mm çapıyla günlük kullanımlarda oldukça seveceğiniz bu ürün, kardiyo yapmak ve dayanıklılığı arttırmak için birebir. Evde, bahçede, spor salonunda, istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz ve halat uzunluğunu kolayca ayarlayabileceğiniz bu ürünü çok seveceğinize eminiz.

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3. Ergonomik bir deneyim için: Ansug

Ahşap sap kısımlarıyla eli iyi bir şekilde kavrayan ve ergonomik bir tutma deneyimi yaşatan bu atlama ipi, ayarlanabilir halattan oluşuyor. Saplarından çekilerek kolaylıkla uzatılıp kısaltılabilen bu halatlar ise pamuktan üretiliyor. Toplamda 300 cm uzunluğa sahip bu çekme halat, sadece 180 gram ağırlığında. Ergonomik tasarımıyla atlama esnasında size kendinizi rahat hissettirecek bu atlama ipinin üretiminde doğa dostu malzemeler kullanılıyor. Mavi-beyaz renk dengesiyle gözlerinize de hitap edecek bu ürünü çok seveceksiniz!

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4. Sizin yerinize o saysın: Sayaçlı atlama ipi

İp atlama esnasında hareketlerini sayarak hedefini tutturmak isteyenlere özel bu atlama ipi, her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Üzerinde bulunan sayaçla bir atlama egzersizi sırasında kaç sayı yapabildiğinizi rahatlıkla görebilirsiniz! Yeşil rengiyle çok tatlı bir görünüm sunan bu atlama ipi, ayrıca oldukça hafif. Sapları EVA materyalinden oluşan bu model, dayanıklı yapısıyla size uzun bir süre eşlik edecek. Hem çocuklar hem yetişkinler için uygun olan bu ürünle ip atladığınızda varsa varislerinizin ve selülitlerinizin azaldığını göreceksiniz.

COSFER markasının çok beğenilen bu ipini yakından görmek için şu sayfayı inceleyin.

5. Kaliteli bir atlama ipi arayanlara özel!

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"Atlama ipi nasıl olmalı?" sorusunun cevabı niteliğinde pek çok özelliği bulunan bu ürüne hayran kalacaksınız! Bu atlama ipinin en iyi özelliği, profesyonellere hitap etmesi diyebiliriz. Çünkü yüksek kaliteli çelik telden üretilen bu atlama ipi, aynı zamanda kaymayan ergonomik bir sap yapısına da sahip. Bu ürünün halatlarını kendi boyunuza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Hem kullanışlı ve taşınabilir olması hem bükülerek birbirine dolanmaması, bu atlama ipini sizin favoriniz yapacak.

"Hangi atlama ipi daha iyi?" diye merak ediyorsanız sizin için EXGOX markasının ürettiği bu modeli tavsiye edebiliriz. İncelemek için tıklayın.

6. Rengiyle özel, ahşap dokusuyla kullanışlı

Canlı rengiyle gözlerinize hitap eden, ahşap saplarıyla da ergonomik bir tutuş sağlayan bu atlama ipini çok beğeneceğinizi düşünüyoruz. Bu atlama ipi, çelik sabitleme halkalarıyla oldukça sağlam bir ürün. Hem yetişkinler hem çocuklar için uygun olan bu atlama ipi, tam olarak 7 metre uzunluğunda. Toplamda 660 gram ağırlığında olan bu atlama ipi, özellikle yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlarını aksatmayanlara özel. Gittiğiniz her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu ürünü yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Piknik alanlarında ve parklarda arkadaşlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bu atlama ipi tavsiyemizi incelemeniz için sizi böyle alalım.

7. Rulmanlı yapısıyla kullanım esnasında asla dolaşmaz!

Metalden üretilen ve kullanım esnasında elden kaymayan sapıyla en ergonomik ürünlerden biriyle karşınızdayız! 300 cm uzunluğunda ve 3 mm kalınlığında olan bu ip: "Hangi atlama ipi daha iyi?" sorusunun yanıtını merak edenler için bir cevap niteliğinde diyebiliriz. Çelikten üretilen ip kısmında rulman kullanılan bu model, egzersiz sırasında birbirine karışmaz. Şık tasarımı ve kullanışlı yapısıyla çok severek kullanacağınız bu ürün, iyi bir kondisyon sağlanmanıza katkıda bulunacak. Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca yanınızda olacak.

LIVEPRO markasının en sevilen bu ürününü daha yakından inceleyin.

8. Rengarenk boncuklarıyla kalbinizi kazanacak

Hem çocuklara spor yapmayı sevdirecek hem yetişkinlerin gözdesi olacak bu atlama ipi diğerlerinden biraz farklı. Çünkü ip kısmı tamamen yumuşacık boncuklardan oluşuyor. "Atlama ipi nasıl seçilir?" sorusuna adeta bir cevap niteliğinde olan tasarımı sayesinde ürünün kullanım esnasında dolaşmadığını belirtebiliriz. Çapraz atlama, düz ve ters atlama yapabileceğiniz bu ürün; egzersiz sırasında yağ yakımını hızlandırır. Ayarlanabilir uzunlukta olması, rulmanlı yapısı ve boncuklarının doğal ağırlığıyla iyi bir deneyim sağlayacak bu ürünü hep yanınızda taşımak isteyeceksiniz!

CANSPORT markası tarafından üretilen bu atlama ipini daha yakından inceleyin!

9. Tasarımıyla hayranlık uyandıracak bir ürün

Spor deneyiminizi arşa çıkaracak bir atlama ipi önerisi ile buradayız! Bu ürün; siz atladıkça saymaya devam eden ve diğer sete geçmek istediğinizde tek tıkla kolayca sıfırlanabilen yüksek hassasiyetli bir sayaca sahip. Bu ipin atlama sırasında dolaşmaya engel olan yapısı sayesinde güvenle istediğiniz hareketleri yapabilirsiniz. Vücudunuzun her bir uzvunu etkili bir şekilde çalıştıracak bu ip, çocuklarınız için de oldukça güvenli. Bonus olarak bu üründe spor yaparken kaç kalori yaktığınızı da görebilirsiniz!

Cbtx markasının kullanıma sunduğu bu atlama ipini daha yakından incelemek için bu linke tıklayın.

10. Spor tutkunlarının bayılacağı bir model

Ağır paslanmaz çelik ve PVC kaplamasıyla spor yapmayı bir yaşam biçimi haline getirenlere özel bu atlama ipine bayılacaksınız. 520 gram ağırlığına sahip bu ürün, iç mekanların yanı sıra dış mekanlarda kullanım için de oldukça dayanıklı diyebiliriz. Konforlu bir tutuş sağlayarak güvenli bir ip atlama deneyimini sürdürmek isteyenler için ergonomik saplara sahip. Yaklaşık üç metrelik uzunluğu ile bu ürün, hem çocukların hem spor tutkunu yetişkinlerin favorisi olacak. Kırmızı rengiyle de herkesi kendine hayran bırakacak!

Hemobllo tarafından satışa sunulan bu ürüne daha yakından bakmak için bu sayfayı inceleyin.

11. Daha hafif, daha esnek

Tamamen silikon materyalden üretilen, sap kısımları ise kayganlık yapmayan bu ürün; daha çok çocuklara hitap ediyor. Zıplama ipi olarak da kullanılabilen bu ürünün ip uzunluğu ise 274 cm. "Ama bu ürün çocuklar için çok uzun." diye düşünenler için hemen belirtelim: Bu ürünün uzunluğu kolayca ayarlanabiliyor. Yetişkinlerin de bayılarak kullanabileceği bu ürün, hafif yapısı ile spor günlerini daha keyifli kılıyor. Bu atlama ipini dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanılabilirsiniz.

Liggo markasının ürettiği bu renkli atlama ipi için tıklayın!

12. Hem yetişkinlere hem çocuklara: Köpük tutacaklı atlama ipi!



Sevimli tasarımı ve pembe rengi ile bu atlama ipine aşık olacak, sporunuzu daha çok severek yapacaksınız! Köpük tutacaklarıyla ergonomik bir kavrama sağlayan bu ürün, ne terletme yapıyor ne elleri acıtıyor. Ayrıca uzunluğunu hem kendinizin hem çocuklarınızın boyuna göre ayarlayabilme imkanı sunuyor. Toplamda 170 cm uzunluğunda, 7 cm çapında olan bu atlama ipi çok hafif. Çünkü yalnızca 100 gram! Bu ürünü hem iç mekanlarda hem okul bahçesi ve park gibi dış mekanlarda güvenle kullanılabilirsiniz.

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