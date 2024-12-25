Spor İstanbul nedir? Spor İstanbul'a nasıl üye olunur ve nasıl giriş yapılır? Online Spor İstanbul giriş ve üye olma

Belediyeler, resmî olarak uygulamaya giren ve çeşitli açık hava ya da kapalı alan etkinliklerini kapsayan birçok organizasyon düzenler. Farklı alanlarda oluşumlar geliştiren belediyeler, tüm bu çalışmalar doğrultusunda vatandaşlara birçok kolaylık ve fayda sağlamayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. Halka açık olan bu etkinliklere herkes dahil olabilir.

Spor İstanbul nedir?

Spor İstanbul, 1989 yılından bu yana etkinliklerine devam eden, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret AŞ resmî adı ile faaliyet gösteren bir oluşumdur. Bu oluşum İstanbul halkına açıktır ve çeşitli spor etkinliklerini kapsar.

Tüm Spor İstanbul etkinlik ve organizasyonları, Online Spor İstanbul üzerinden, öcenden oluşturulmuş olan üyelik sayesinde takip edilebilir ve listelenebilir. Etkinlik ve organizasyon başvuruları da bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.

Spor İstanbul'a nasıl üye olunur?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bir iştirak şirketi şeklinde faaliyet gösteren oluşumun tüm işlemleri Spor İstanbul portal üzerinden yapılabilmektedir. Oluşum ve portal üzerinden takip edilebilen etkinlikler, halkın hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını güçlendirmeyi amaçlar. Bunun dışında oluşum birçok spor etkinliğine ve organizasyonlarına önayak olarak halkın etkin biçimde katılmasını da sağlama hedefindedir.

Tüm başvurular ve organizasyon takiplerini Online Spor İstanbul girişi gerçekleştirerek yapmak mümkündür. Bunun için öncelikli olarak Spor İstanbul girişi ve üyeliğinin geçekleştirilmesi gerekir. Bu işlemin ardından tüm etkinlikler uygulama ya da siteden yapılabilir.

Spor İstanbul'a nasıl giriş yapılır?

Spor İstanbul online girişi internet üzerinden yapılabildiği gibi uygulama ya da resmî internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirilebilir. https://online.spor.istanbul/ adresinden siteye giriş yapılır ve eğer mevcut üyelik yoksa açılan ana sayfadaki Spor İstanbul üye ol kısmından işlem yapılabilir.

Spor İstanbul üyeliği yoksa hemen giriş kısmını altında yer alan kayıt ol butonuna tıklanıp ilerlenir. İlerlenerek ulaşılan kısımda GSM bilgileri ve kimlik bilgileri sorulacaktır. İlgili kutucuklara bilgiler doğru ve eksiksiz şekilde yazılır ve üyelik yapıldıktan sonra şifre ile giriş gerçekleştirilir.