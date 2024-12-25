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Spor İstanbul randevu alma ve seans iptali nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.12.2024 21:12
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1989 yılından bu yana faaliyet gösterdiği bilinen Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir iştirak şirketi olarak 3 spor tesisi ile oluşturulmuştur. Günümüzde daha çok spor tesisini kapsayan bu oluşum halkın sportif etkinliklerine katılım sağlamasını amaçlamıştır.

Spor İstanbul randevu alma ve seans iptali nasıl yapılır?

Spor İstanbul İstanbulluların katılımına açık olan ve sporun her dalında hem ulusal hem de uluslararası nitelikte çeşitli organizasyonlar düzenleyen bir oluşumdur. Spor İstanbul oluşumu, her yıl birçok sporcunun ve atletin de katıldığı İstanbul Maratonu’nun da düzenleyicileri arasında yer alır. Oluşuma ve düzenlenen etkinliklere şahsen ya da online olarak başvuru yapılabilmektedir.

Spor İstanbul randevu alma nasıl yapılır?

Spor İstanbul’un resmî internet sitesi ve uygulaması bulunur. İnternet sitesine "https://online.spor.istanbul/" adresi üzerinden giriş yapılabilir. Bağlı olan spor tesislerinden okullara ait olan spor salonlarına, açık hava egzersizlerine ya da spor okullarına bu uygulamalar üzerinden başvuru kayıt işlemi gerçekleştirilebilir.

"https://online.spor.istanbul/" adresine girilerek üyelik alınabilir, kiralama yapılabilir ve tüm bağlı spor salonları ya da açık hava egzersizleri görüntülenebilir. Online Spor İstanbul sistemi üzerinden çeşitli kayıt ve üyelik işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Spor İstanbul randevusu nasıl alınır?

Spor İstanbul randevusu alabilmek için öncelikli olarak Spor İstanbul portalına giriş işlemi gerçekleştirilmelidir. Bunun için "https://online.spor.istanbul/uyegiris" adresine gidilmelidir. Bu adres üzerinden ya da uygulamadan kimlik no ile kişiye özel şifre kullanılarak giriş yapılabilir.

Açılan sayfada eğer üye olunmamışsa ve bir üyelik yoksa alt kısımda yer alan kayıt ol butonuna tıklanarak ilerlenir ve kayıt işlemleri son aşamaya kadar yapılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Kayıt esnasında iletişim bilgileri ve kimlik bilgileri ilgili alanlara yazılmalıdır.

Spor İstanbul seans iptali nasıl yapılır?

Spor İstanbul seans iptali ya da kayıt ve randevu işlemleri, internet üzerinden kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Resmî sitesinden Spor İstanbul online işlemleri için İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) spor web sitesinde seanslar kısmından tüm etkinlikler takip edilebilir.

Eğer iptal işlemi gerçekleştirilecekse seanslar kısmına girilir. Sonrasında şu adımlar izlenir:

  • Menünün en sağ kısmında fiyat bölümünün yanındaki artı işaretine tıklanır.
  • Seanslar görüntülenir.
  • İptal edilecek olan seans belirlenir.
  • Yanında yer alan iptal seçeneğine tıklanarak ilerlenir.
Anahtar Kelimeler:
spor ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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