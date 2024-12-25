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Spor İstanbul üye kartı nedir? Spor İstanbul üye kartı nasıl alınır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.12.2024 21:55
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Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 1989 yılında faaliyetlerine 3 spor salonu ile başlayan bir oluşumdur. Resmî adıyla İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. olan oluşum, halkın spor yapmasını ve çeşitli sportif etkinliklerine katılmasını amaçlayan bir oluşum olarak faaliyete geçmiştir.

Spor İstanbul üye kartı nedir? Spor İstanbul üye kartı nasıl alınır?

İstanbul halkının sportif etkinliklere dahil olabilmesi ve birçok spor salonundan rahatlıkla yararlanabilmesi hedefiyle çalışan Spor İstanbul, üyelik gerektiren ve kolay bir şekilde üye olunabilen bir oluşumdur. 3 spor salonu ile başlayan oluşum, bugün çok daha fazla sayıda açık alan etkinliği ve spor alanı içermektedir.

Spor İstanbul üye kartı nedir?

Spor İstanbul oluşumuna dahil olabilmek için İstanbul halkının üyelik işlemini gerçekleştirebilmesi gerekir. Üye kartı ile alınan randevu sonucunda spor alanları kullanılabilir ve hem açık hem de kapalı alan etkinliklerine katılım sağlanabilir.

Tesis kullanımlarında ise Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanımına geçilmiştir. Oluşuma dahil olan tesislerin kullanımı için Spor İstanbul üye kartı olarak kişiselleştirilmiş İstanbul kart kullanımı bulunmaktadır. Kartın üzerinde kişi bilgileri, kimlik numarası ve kişinin fotoğrafı bulunmaktadır. Eğer kişiselleştirilmiş İstanbul kart bulunmuyorsa internet sitesi üzerinden başvuru yapılarak kart alınabilir.

Spor İstanbul üye kartı nasıl alınır?

Spor İstanbul üyelik kartı olarak kullanılabilen kişiselleştirilmiş İstanbulkart alabilmek ya da var olan kartı yenileyebilmek için çeşitli işlemler internet üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

Spor İstanbul kayıt ve üyelik işlemleri için T.C. kimlik numarası ile profil oluşturulmalıdır. Profil oluşturmak için Spor İstanbul adresine giriş yapılır ve açılan ana sayfadaki ilgili yerlere kayıt ol butonuna tıklanarak gerekli bilgiler yazılır.

Spor İstanbul üye kartı ne işe yarar?

Spor İstanbul üye kartı olarak kullanılabilen kişiselleştirilmiş İstanbulkart alındıktan sonra oluşum kapsamında olan tüm etkinliklerden ve spor alanlarından faydalanmak mümkün olur. Üyelik kapsamında çeşitli kurallara uyulması da gerekli ve önemlidir. Ayrıca üyelik hizmetleri kapsamında çeşitli iptal, erteleme ya da dondurma işlemleri de yapılabilir.

Spor İstanbul Üye Kartına yani kişiselleştirilmiş İstanbulkart'a sahip olan kişiler çeşitli imkanlardan da yararlanabilirler. Örnek olarak kartı İstanbulkart olarak toplu taşımada ve ulaşımda da kullanabilmek mümkün olur.

Anahtar Kelimeler:
spor İstanbul ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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