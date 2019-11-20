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Spor kursu, skolyoz hastası Emine’nin umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Skolyoz hastalığı bulunan 38 yaşındaki Emine Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda kardiyovasküler egzersizler ve fizik tedavi çalışmaları sayesinde ağrılarından kurtulup sağlığına kavuştu.Skolyoz teşhisi konulan iki çocuk annesi ev hanımı Emine Yılmaz (38), doktorunun tavsiyesi üzerine Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde spor kursuna kayıt yaptırdı.

Skolyoz hastalığı bulunan 38 yaşındaki Emine Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda kardiyovasküler egzersizler ve fizik tedavi çalışmaları sayesinde ağrılarından kurtulup sağlığına kavuştu.
Skolyoz teşhisi konulan iki çocuk annesi ev hanımı Emine Yılmaz (38), doktorunun tavsiyesi üzerine Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde spor kursuna kayıt yaptırdı. Sırt ve eklem ağrıları olduğunu, yürüme sıkıntı çektiğini söyleyen Yılmaz, spor eğitmeni Ayşe Aydın’la birlikte çalışmalara başladı. Aydın’ın hazırladığı program çerçevesinde Emine Yılmaz, haftanın üç günü fizik tedavi, kardiyovasküler egzersiz ve ufak ağırlık antrenmanları yaptı.
2 yıl süren zorlu bir süreç sonunda Yılmaz da ciddi anlamda gelişmeler yaşandı. İlk olarak 47 kilodan 56 kiloya çıkan, kan değerleri ve hormonel değerlerinde de düzelmeler görülen Emine Yılmaz’ın ağrıları da geçmeye başladı. Özverili ve disiplinli spor çalışması sayesinde Yılmaz, skolyoz hastalığını da atlattı. Rahatsızlığın başlangıcından itibaren yaşadıklarını anlatan Yılmaz, “Skolyoz hastalığı nedeniyle yarım bir hayat yaşıyordum. Sürekli sırt ve eklem ağrılarım oluyordu. Ağrılar artık hayatımın bir parçası olmuştu. Doktorum bana spor yapmamın sağlığıma iyi geleceğini söyledi. Ardından burada kursa başladım. Sırtım çok ağrıyordu, ağlıyordum ama buna rağmen pes etmedim, bol bol spor yaptım” dedi.

“Kesintisiz bir şekilde 4 kilometre koştum”
Spor hocasının dediklerini harfiyen uyguladığını belirten Yılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü: “Burasının iyileşmeme çok büyük etkisi oldu. Eskiden 5 dakika yürüyünce oturup dinleniyordum. Ayakta durma sıkıntısı çekiyordum ev işlerim hep yarım kalıyordu. Şimdi gün boyu ayaktayım ve hiç rahatsızlık hissetmiyorum. Ağrılarım da kalmadı. Yürüyemez haldeyken şimdi koşabiliyorum. Hatta Belgrad Ormanı’nda koşuya gittik ve kesintisiz bir şekilde 4 kilometre koştum. Bu benim için çok büyük bir gelişme. Tüm bunlar hocamızın gayret ve ilgisiyle oldu. Burası herkese tavsiye edebileceğim bir tesis. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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