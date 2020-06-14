HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Spor motivasyonu için Instagram

Spor motivasyonu için Instagram

14.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların beden algısı ve ruh sağlığında olumsuz etkilere sebep olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirilen Instagram’ın, spor yapmak için kullanıcıları motive etmesi de mümkün.

Spor motivasyonu için Instagram

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (NTNU) araştırmasına göre, Instagram üzerinden motivasyon mesajları ve videolarını düzenli takip eden kullanıcılar daha aktif olmaya ve spordan daha çok keyif almaya daha yatkın.

Spor yapan kullanıcıların motivasyonlarını ölçmek için yola çıkan NTNU araştırmacıları, katılımcıları iki gruba ayırdı. İlk grup Instagram’dan motivasyon mesajları ve videoları paylaşan hesapları takip ederken, diğer grup Instagram’da ek olarak herhangi hesabı takip etmedi.

Bir aylık araştırma sonucunda motivasyon içerikleri paylaşan hesapları takip eden katılımcıların, yaptıkları sportif aktiviteleri daha olumlu duygularla bağdaştırdığı gözlendi. Diğer grupta ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

En olumsuz etkili uygulama

İngiltere’de 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre Instragam, diğer sosyal platformlara kıyasla kişinin beden algısı, uyku düzeni ve ruh sağlığı üzerinde en olumsuz etkiye yol açan telefon uygulaması.

Ancak son araştırma uygulamayı motivasyon amaçlı kullanmanın olumlu etkiye de sebep olabileceğini ortaya koydu.

"İlerlemek için ne yapabilirim?"

Sosyal ağlar üzerinde motivasyon cümleleri görmenin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi var? Motivasyon koçu Petra Wolfram’a göre “kesinlikle olumlu etkisi var” ancak burada kişinin hedefleri de oldukça belirleyici. Walfram, “Kendime bir hedef belirlemeden önce nerede olduğuma bakıyorum. İkinci adım ise hangi hedefe ulaşmak istediğim. Hedefimiz biraz hayali olmasında sorun yok ancak öte yandan gerçekçi bir şekilde de ulaşılabilir olmalı. Eğer öyle olmazsa kişiler vazgeçmeye çok daha meyilli olacaklardır” diyor.

Walfram’a göre hedefe giden yol da oldukça önemli önemli. “Ben bunu dağ tırmanışına benzetiyorum. Dağın eteğindeyken tepeyi göremeyebilirsiniz. Bu sebeple hedeflerinizi zaman zaman değiştirebilirsiniz. Eğer bir gerileme seziyorsanız, o zaman hedefinizle ilgili ‘Neden böyle oldu’ dememeli, onun yerine ‘İlerlemek için ne yapabilirim’ diye kendinize sormalısınız” diyor koç Walfram.

Eleştirel bir göz

Instagram uygulaması, öte yandan, kuşkusuz sporu pazarlamak için de en elverişli platform. Bu sebeple Instagram’daki çoğu fitness fenomeni bazı diyet fikirleri ve kişisel programlar paylaşıyor. Bunlardan kimi ücretli, kimiyse ücretsiz. Elbette kazanç sadece gelen beğenilerden ve yorumlardan oluşmuyor.

Amerika’da yapılan bir araştırma, bir Instagram fenomeninin bir ürünü tavsiye etmesi üzerine, o ürünü alabileceğini söyleyen kullanıcıların oranının yüzde 82 olduğunu gösteriyor. Fenomenler ne kadar çok kişiye ulaşırsa, markalar da bu kişilerle daha çok işbirliği yapıyor.

“Fenomenlerin çok geniş bir etki alanı var” diyor psikolog Silge Berg. Ancak Berg’e göre temel sorun fenomenlerce verilen ürün tavsiyelerinin bilimsel veriye dayanmaması.

Sosyal medyadaki her tür paylaşımın eleştirel bir yaklaşımla sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Berg “Bu araştırma gösteriyor ki, içeriklerin kişilerin hedeflerine ulaşmasında olumlu etkisi var. Ancak burada kullanıcıların da daha eleştirel bir gözle yaklaşması gerekiyor” tavsiyesinde bulunuyor.

Ann-Christin Herbe

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepkiBaşak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepki
Kan donduran cinayet! 150 lira için öldürüp, kuyuya atmışlarKan donduran cinayet! 150 lira için öldürüp, kuyuya atmışlar
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Diskalifiye mi olacak? Flaş açıklama

Diskalifiye mi olacak? Flaş açıklama

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri’de mahalleliyi tedirgin eden göçük

Mahalleliyi tedirgin eden göçük

Kendisini yakalamaya gelen polislere tepki gösterdi! 'Ayıp be size'

Kendisini yakalamaya gelen polislere tepki gösterdi! 'Ayıp size'

Afgan çobanı 150 lira için öldürüp, kuyuya atmışlar

Kan donduran cinayet! 150 lira için öldürüp, kuyuya atmışlar

Benzinlikte minibüs alev aldı, faciadan dönüldü

Bir anda alev aldı! Faciadan kıl payı dönüldü

Taksim’de otobüs şoförü ile yolcu arasında kavga

Taksim'de otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi

85 yaşındaki kadını taciz edip, 15 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu

Cezaevinden çıkar çıkmaz yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.