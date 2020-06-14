Spor motivasyonu için Instagram

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (NTNU) araştırmasına göre, Instagram üzerinden motivasyon mesajları ve videolarını düzenli takip eden kullanıcılar daha aktif olmaya ve spordan daha çok keyif almaya daha yatkın.

Spor yapan kullanıcıların motivasyonlarını ölçmek için yola çıkan NTNU araştırmacıları, katılımcıları iki gruba ayırdı. İlk grup Instagram’dan motivasyon mesajları ve videoları paylaşan hesapları takip ederken, diğer grup Instagram’da ek olarak herhangi hesabı takip etmedi.

Bir aylık araştırma sonucunda motivasyon içerikleri paylaşan hesapları takip eden katılımcıların, yaptıkları sportif aktiviteleri daha olumlu duygularla bağdaştırdığı gözlendi. Diğer grupta ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

En olumsuz etkili uygulama

İngiltere’de 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre Instragam, diğer sosyal platformlara kıyasla kişinin beden algısı, uyku düzeni ve ruh sağlığı üzerinde en olumsuz etkiye yol açan telefon uygulaması.

Ancak son araştırma uygulamayı motivasyon amaçlı kullanmanın olumlu etkiye de sebep olabileceğini ortaya koydu.