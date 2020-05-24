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Spor New York’a Geri Dönüyor

24.05.2020 21:59 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo eyaletteki profesyonel spor takımlarının idman alanlarına dönebileceğini açıkladı

Spor New York’a Geri Dönüyor

New York Valisi Andrew Cuomo eyaletteki profesyonel spor takımlarının idman alanlarına dönebileceğini açıkladı.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, “Bugünden başlayarak bütün New York profesyonel spor ligleri idman kamplarına başlayabilirler” dedi.

Cuomo, haftanın son günüdeki basın toplantısını Long Island’daki Jones Beach’de yaptı.

New York Valisi, sporun seyirci olmadan geri gelebileceğine inandığını söyledi ve “bunu yapın” ifadesini kullandı.

Cuomo,” Ayağa kalkmanızı istiyoruz, insanların spor izleyebilmesini istiyoruz” dedi ve “Bu normale dönüş.Bütün spor takımlarının en kısa sürede idman kamplarına dönmeleri için çalışıyor ve cesaretlendiriyoruz. Bunun olması için onlarla çalışacağız” dedi.

Corona vakası açısından Amerika dünyanın en fazla vakaya sahip olan ülkesi. New York eyaleti de ülkede en fazla vaka sayısına sahip olan bölge.

Eyalette 360 bin Corona hastası var. Yaklaşık 29 bin kişi de hayatını kaybetmiş durumda. Bununla birlikte son dönemde yeni vaka sayısı ve can kayıplarında önemli düşüş söz konusu.

New York NBA takımları dahil çok sayıda profesyonel spor takımına ev sahipliği yapıyor.

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