Spor odaklı akıllı bileklik: Xiaomi Mi Band 4C

Uygun fiyatlı akıllı bileklik denilince akla ilk gelen isim olan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Mi Band 5 modeli ile karşımıza çıkmıştı. Barındırdığı özellikler ile Apple Watch’a bile rakip olabilecek olan bu model 39.99 dolar gibi nispeten biraz yüksek fiyata sahipti. Xiaomi, bugün ise daha uygun fiyata bileklik almak isteyenlerin karşısına Xiaomi Mi Band 4C ile çıktı.

Spor odaklı bileklik olan bu modelde 1.08 inç büyüklüğünde 128 x 220 piksel çözünürlüğünde 200 nit parlaklıklı 16-Bit LCD 2D temperli ekran yer alıyor. Android ve iOS ile uyumlu olan bilekliğimizde Bluetooth 5.0 LE bağlantı teknolojisi yer alıyor.

Saati, adımları, kalp atış hızını, etkinlikleri, uygulamalardan gelen bildirimleri, çağrıları ve daha fazla şeyi gösteren bu bileklikte açık koşu, egzersiz, bisiklet, koşu bandı ve hızlı yürüyüş spor modları bulunuyor.

15 dolar gibi aşırı uygun fiyata satışa sunulacak olan Mi Band 4C’nin Türkiye pazarına 150 TL bandında giriş yapacağını düşünüyoruz.

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