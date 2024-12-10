'Spor ömrü kısaltıyor' iddiası gündemde! Uzmanlar farklı görüşleri savundu ama hepsinin ortak bir görüşü var

Spor uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı mı yoksa düşmanı mı? Spor ömrü kısaltır tezi büyük polemiğe dönüştü uzmanlar farklı görüşleri savundu. Spor yapmak yüzyıllar boyunca uzmanlar tarafından sağlıklı yaşamın sırrı olarak anlatıldı. Öyle ki sağlıklı yaşamak için spor hayatın bir vazgeçilmezi olmalıydı ancak kardiolog Hamit Çelik öyle bir iddia attı ki ortaya tüm ezberler bozuldu.

'SPOR ÖMRÜ KISALTIYOR' İDDİASI

Spor yapmaya dair ezber bozan açıklamalar yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, "Spor hücrelerin erken yaşlanması, organların erken yaşlanması ve ömrün kısalmasına neden olur. Spor sağlıklı bir şey olsaydı, bugüne kadar dünyada en uzun yaşayan insanlar sporcular olurdu. Bilakis meslekler arasında en çabuk yaşlanan ve en çabuk hayatını kaybedenler sporcular oluyor ve en çabuk organ yetmezliği gelişen meslekler arasında sporcular oluyor. Naim Süleymanoğlu 59-60 yaşındaydı vefat etti. Muhammed Ali 61 yaşında vefat etti. İnsan ömrünü uzatan az yemek yeme yani vücudun isteği kadar uyuma ve yorulmamadır." ifadelerine yer verdi.

Ancak bazı doktorlar da bu düşünceye sıcak bakmadı aksine yaygın görüşün altını çizdi.

Yaygın görüşü savunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, "Tam tersi uzatır diyeceğim. Sporu öneriyoruz, hareketi öneriyoruz. Sporu öneriyoruz hareketi öneriyoruz ama kararında ve kontrollü olmak kaydıyla." dedi.

Bu görüşe kısmen katılan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut ise "Günde 2 saatin üzerinde spor yapıyorsak hiç spor yapmayan birine göre biz riskimi artırıyoruz. Eğer siz spor yapıyorsanız kalp krizi, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kanser ve depresyon riskini azaltıyorsunuz. Günde bir saat spor yapmak lazım sağlık için spor yapmak lazım" diyerek günde 2 saatten fazla spor yapılmaması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ela Keskin, "Spor ve egzersizin her zaman hayatın içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Obezitenin azaldığını, eklem ağlarının azaldığını biliyoruz." dedi.

Ezber bozan o polemiğe bazı doktorlar kısmen katılırken bazısı da asla böyle bir şey olmaz dedi. Ancak ortak bir görüş var ki günde 2 saatten fazla yapılan spor gerçekten vücuda zararlı olabilir.