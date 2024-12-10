HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'Spor ömrü kısaltıyor' iddiası gündemde! Uzmanlar farklı görüşleri savundu ama hepsinin ortak bir görüşü var

'Spor ömrü kısaltıyor' iddiası gündemde! Uzmanlar farklı görüşleri savundu ama hepsinin ortak bir görüşü var

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.12.2024 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve uzun bir yaşam için bugüne kadar doktorların en önemli tavsiyelerinden biri de düzenli spor yapmak. Ancak bugünlerde ezber bozan bir iddia var. Bazı uzmanlar sporun organların erken yaşlanmasına hatta ömrün kısalmasına neden olabileceğini söylüyor.

'Spor ömrü kısaltıyor' iddiası gündemde! Uzmanlar farklı görüşleri savundu ama hepsinin ortak bir görüşü var

Spor uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı mı yoksa düşmanı mı? Spor ömrü kısaltır tezi büyük polemiğe dönüştü uzmanlar farklı görüşleri savundu. Spor yapmak yüzyıllar boyunca uzmanlar tarafından sağlıklı yaşamın sırrı olarak anlatıldı. Öyle ki sağlıklı yaşamak için spor hayatın bir vazgeçilmezi olmalıydı ancak kardiolog Hamit Çelik öyle bir iddia attı ki ortaya tüm ezberler bozuldu.

'SPOR ÖMRÜ KISALTIYOR' İDDİASI

iStock-1412309208

Spor yapmaya dair ezber bozan açıklamalar yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, "Spor hücrelerin erken yaşlanması, organların erken yaşlanması ve ömrün kısalmasına neden olur. Spor sağlıklı bir şey olsaydı, bugüne kadar dünyada en uzun yaşayan insanlar sporcular olurdu. Bilakis meslekler arasında en çabuk yaşlanan ve en çabuk hayatını kaybedenler sporcular oluyor ve en çabuk organ yetmezliği gelişen meslekler arasında sporcular oluyor. Naim Süleymanoğlu 59-60 yaşındaydı vefat etti. Muhammed Ali 61 yaşında vefat etti. İnsan ömrünü uzatan az yemek yeme yani vücudun isteği kadar uyuma ve yorulmamadır." ifadelerine yer verdi.

Ancak bazı doktorlar da bu düşünceye sıcak bakmadı aksine yaygın görüşün altını çizdi.

iStock-2166986800

Yaygın görüşü savunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, "Tam tersi uzatır diyeceğim. Sporu öneriyoruz, hareketi öneriyoruz. Sporu öneriyoruz hareketi öneriyoruz ama kararında ve kontrollü olmak kaydıyla." dedi.

iStock-2156936615

Bu görüşe kısmen katılan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut ise "Günde 2 saatin üzerinde spor yapıyorsak hiç spor yapmayan birine göre biz riskimi artırıyoruz. Eğer siz spor yapıyorsanız kalp krizi, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kanser ve depresyon riskini azaltıyorsunuz. Günde bir saat spor yapmak lazım sağlık için spor yapmak lazım" diyerek günde 2 saatten fazla spor yapılmaması gerektiğini belirtti.

spor yapan kadın

Prof. Dr. Ela Keskin, "Spor ve egzersizin her zaman hayatın içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Obezitenin azaldığını, eklem ağlarının azaldığını biliyoruz." dedi.

spor

Ezber bozan o polemiğe bazı doktorlar kısmen katılırken bazısı da asla böyle bir şey olmaz dedi. Ancak ortak bir görüş var ki günde 2 saatten fazla yapılan spor gerçekten vücuda zararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler:
spor Doktor kardiyoloji spor salonu sağlık sağlıklı yaşam uzman yaşam
En Çok Okunan Haberler
Memurlar için köklü değişiklik yolda! Ücretler yeniden düzenlenecek

Memurlar için köklü değişiklik yolda! Ücretler yeniden düzenlenecek

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

Avrupa ülkelerinden 'Suriyeli' kararı! Peş peşe açıkladılar

Avrupa ülkelerinden 'Suriyeli' kararı! Peş peşe açıkladılar

Esad'ın kaçışı onları akıllara getirdi!

Esad'ın kaçışı onları akıllara getirdi!

İsrail'in Suriye topraklarını işgaline dünyadan tepki! Netanyahu: "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak"

İsrail'in Suriye topraklarını işgaline dünyadan tepki! Netanyahu: "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.