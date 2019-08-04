HABER

Spor otomobiline soyadı yazılı plaka takan gurbetçiye 5 bin TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

YAZ tatili nedeniyle ABD'den, Edirne'nin Keşan ilçesine gelen ve spor otomobiline soyadının yazılı olduğu özel plakalar takan B.B.'ye polis ekiplerince 5 bin TL ceza kesildi.

Spor otomobiline soyadı yazılı plaka takan gurbetçiye 5 bin TL ceza

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- YAZ tatili nedeniyle ABD'den, Edirne'nin Keşan ilçesine gelen ve spor otomobiline soyadının yazılı olduğu özel plakalar takan B.B.'ye polis ekiplerince 5 bin TL ceza kesildi.
ABD'de inşaat sektöründe çalışan B.B., yaz tatili nedeniyle spor otomobiliyle Keşan'a geldi. Aracının plakalarını çıkartarak, yerine soy isminin yazılı olduğu özel plakaları takan B.B., aracıyla çarşı merkezinde gezdiği sırada polis tarafından durduruldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilerek incelenen aracın tescilli plakalarının sürücü B.B. tarafından çıkartılarak, bagaja konulduğu, yerine ise soyadının yazılı olduğu özel plakaların takıldığı belirlendi. Sürücü B.B.'ye, polis tarafından 5 bin TL idari para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Spor otomobiline soyadı yazılı plaka takan gurbetçiye 5 bin TL ceza

PARTNERGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyorGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyor
Arazi anlaşmazlığı kavgasında eniştesini öldürdüArazi anlaşmazlığı kavgasında eniştesini öldürdü
Beylikdüzü’nde otluk alanda yangın: 4 köpek telef olduBeylikdüzü’nde otluk alanda yangın: 4 köpek telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin'in cesedi bulundu

Doğum gününde kaybolan Hüseyin'in cesedi bulundu

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.