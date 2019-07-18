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Spor sahalaları, engellilere umut olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

ADANA'da bir futbol okulu, maddi durumu iyi olmayan ortopedik engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için sürdürülen 'Engellere Kapak Olsun' projesi kapsamında mavi kapak toplamaya başladı.

Spor sahalaları, engellilere umut olacak

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir futbol okulu, maddi durumu iyi olmayan ortopedik engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için sürdürülen 'Engellere Kapak Olsun' projesi kapsamında mavi kapak toplamaya başladı. Futbol okulu yöneticisi Tolga Özer, pet şişe suyun en çok spor sahalarında kullanıldığını belirterek, Türkiye genelindeki spor sahası yöneticilerini projeye katılmaya davet etti.
Eskişehir’de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu lise öğrencisi Melike Sarıtaş'ın(16), 12 yıldır maddi durumu iyi olmayan ortopedik engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için sürdürdüğü 'Engellere Kapak Olsun' projesine bir destek de Adana'dan geldi.
Kentteki bir futbol okulunun yöneticisi Tolga Özer, engelli bireylere karşı kendilerini sorumlu hissettikleri için dede-torunun projesine destek verdiklerini söyledi. Pet şişe suyun en çok halı sahalar, kapalı spor salonları ve spor okullarında tüketildiğine dikkat çeken Özer, mavi kapak toplamaya henüz birkaç hafta önce başlamalarına rağmen önemli yol katettiklerini anlattı.
Projenin büyümesi gerektiğine vurgu yapan Tolga Özer, “Adana’dan birilerine umut olabilmek için bu projede yer aldık. Sporculara sorumluluk ve karşılıksız yardım duygusunu aktarabileceğimiz bu sosyal projeye, herkesin katılım ve desteğini bekliyoruz. Türkiye’deki bütün futbol sahalarına ve spor okullarına bu projeye destek vermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Topladıkları mavi kapakları bize göndersinler, kargo masraflarını biz üstlenelim” dedi.

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Spor sahalaları, engellilere umut olacak

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