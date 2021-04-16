Spor sakatlanmalarına dikkat! Kalıcı hasarlara neden olabiliyor

Spor yaralanmaları, vücudun çeşitli bölgelerinde egzersiz gibi yorucu faaliyetlerden kaynaklanabilecek geniş bir yaralanma kategorisini ifade eder. Vücudun, spor yaralanmalarından zarar görmeye daha eğilimli bazı kısımları vardır. Özellikle zarar görme eğilimi gösteren bu bölgelerde yaşanan sakatlıklar sonrasında daha büyük bir tedavi ihtiyacı oluşturabiliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Uslu, en yaygın olan spor yaralanma türlerini açıkladı. Bu türlerde ilk üç kategoriyi (koşucu dizi, omuz yaralanmaları ve ayak bileği burkulma) tüm spor yaralanmalarının yüzde 80'inden fazlasını oluşturduğunu dile getirdi. KOŞUCU DİZİ Koşucu dizi en yaygın spor yaralanması türüdür. Bu sakatlık genel olarak koşucular, bisikletçiler, yüzücüler ve aerobik yapan, futbol, basketbol ve voleybol oynayan insanlarda görülür. Dizin aşırı kullanımı, diz ekleminin içindeki kıkırdak ve çevresindeki bağların ve tendonların tahriş olmasına yol açar ve bu da bu sorunlara sebep olur.

DİZ BAĞ YARALANMALARI (ÖÇB yırtığı, İç ve dış taraf yan bağ yırtığı, AÇB yırtığı, Menüsküs yırtığı) Diz yaralanmaları, diz üzerine çarpmanın, düşmenin veya bükülmüş bir diz üzerine düşmenin bir sonucu olabilir. Bunlar futbolcularda en yaygın spor yaralanmasıdır. Bu hasarlar, yaralanmalar diz kemiklerini bir arada tutan bağların ve kıkırdak yapıların zarar görmesidir. OMUZ YARALANMASI Bu yaralanmalar çoğunlukla tenis, yüzme ve voleybol gibi sporlar esnasında meydana gelir. Bu sorunların başlıca nedeni, rotator manşonun (omuz çevresindeki bir grup tendon ve kas) aşırı kullanımına bağlıdır. AYAK BİLEĞİ BURKULMASI Ayak bileği burkulmaları, hızlı bir şekilde atlama, koşma veya dönmeyi içeren aktivitelerde yaygındır (örneğin futbol, basketbol vb.). Bazı hareketler, ayak bileğinin bükülmesine ve bir tendonun/bağın yırtılmasına yol açabilir. TENİS/GOLFÇÜ DİRSEĞİ Tenisçi dirseği, teniste tekrarlanan vuruşlar nedeniyle dirsekte tendon dejenerasyonunu içerir. Bu durum dirseğin dış tarafında ağrıya neden olur. Golfçü dirseği, önkol gerilmesinin sorumlu kasların yangılanması nedeniyle dirseğin iç tarafını etkiler.