HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Spor sakatlanmalarına dikkat! Kalıcı hasarlara neden olabiliyor

Spor sakatlanmalarına dikkat! Kalıcı hasarlara neden olabiliyor

16.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedene ve ruha iyi gelen etkinliklerden biri de spor yapmak olarak kabul edilir. Birçok kişi için bir yaşam biçimi olan spor, maalesef ki minik sakatlanmaları da beraberinde getirebiliyor. Özellikle yorucu spor faaliyetlerinde yaşanılan bu sakatlanmalar, kişinin günlük aktivitelerini engelleyebilecek kadar sorun oluşturabiliyor.

Spor sakatlanmalarına dikkat! Kalıcı hasarlara neden olabiliyor

Spor yaralanmaları, vücudun çeşitli bölgelerinde egzersiz gibi yorucu faaliyetlerden kaynaklanabilecek geniş bir yaralanma kategorisini ifade eder. Vücudun, spor yaralanmalarından zarar görmeye daha eğilimli bazı kısımları vardır. Özellikle zarar görme eğilimi gösteren bu bölgelerde yaşanan sakatlıklar sonrasında daha büyük bir tedavi ihtiyacı oluşturabiliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Uslu, en yaygın olan spor yaralanma türlerini açıkladı. Bu türlerde ilk üç kategoriyi (koşucu dizi, omuz yaralanmaları ve ayak bileği burkulma) tüm spor yaralanmalarının yüzde 80'inden fazlasını oluşturduğunu dile getirdi.

KOŞUCU DİZİ

Koşucu dizi en yaygın spor yaralanması türüdür. Bu sakatlık genel olarak koşucular, bisikletçiler, yüzücüler ve aerobik yapan, futbol, basketbol ve voleybol oynayan insanlarda görülür. Dizin aşırı kullanımı, diz ekleminin içindeki kıkırdak ve çevresindeki bağların ve tendonların tahriş olmasına yol açar ve bu da bu sorunlara sebep olur.

DİZ BAĞ YARALANMALARI

(ÖÇB yırtığı, İç ve dış taraf yan bağ yırtığı, AÇB yırtığı, Menüsküs yırtığı)

Diz yaralanmaları, diz üzerine çarpmanın, düşmenin veya bükülmüş bir diz üzerine düşmenin bir sonucu olabilir. Bunlar futbolcularda en yaygın spor yaralanmasıdır. Bu hasarlar, yaralanmalar diz kemiklerini bir arada tutan bağların ve kıkırdak yapıların zarar görmesidir.

OMUZ YARALANMASI

Bu yaralanmalar çoğunlukla tenis, yüzme ve voleybol gibi sporlar esnasında meydana gelir. Bu sorunların başlıca nedeni, rotator manşonun (omuz çevresindeki bir grup tendon ve kas) aşırı kullanımına bağlıdır.

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI

Ayak bileği burkulmaları, hızlı bir şekilde atlama, koşma veya dönmeyi içeren aktivitelerde yaygındır (örneğin futbol, basketbol vb.). Bazı hareketler, ayak bileğinin bükülmesine ve bir tendonun/bağın yırtılmasına yol açabilir.

TENİS/GOLFÇÜ DİRSEĞİ

Tenisçi dirseği, teniste tekrarlanan vuruşlar nedeniyle dirsekte tendon dejenerasyonunu içerir. Bu durum dirseğin dış tarafında ağrıya neden olur. Golfçü dirseği, önkol gerilmesinin sorumlu kasların yangılanması nedeniyle dirseğin iç tarafını etkiler.

SHİN SPLİNTS

Shin Splints, alt bacak kemiği (tibia) çevresindeki kasların zorlanmasının neden olduğu tibia çevresindeki ağrı anlamına gelir. Bunlar çoğunlukla aktif olmayan kişilerde çalışmaya başlayıp aktivite yoğunluğunu çok hızlı bir şekilde arttıran sporcularda görülür.

KASIK GERGİNLİĞİ

Bu, bacakların birbirine doğru çekilmesine yardımcı olan ve uyluğun iç kısmında bulunan keskin ağrı ve bazen de şişmeye neden olan üst uylukta yer alan adduktor kaslarının bir gerilimini ifade eder. Bu genellikle koşu sırasında aniden yön değiştirme gibi aktivitelerde olur.

HAMSTRİNG ZORLANMASI

Hamstringler uyluk arkasında bulunan kaslardır. Hamstring gerginliği ya da zorlanması en çok yetersiz ısınma veya aşırı yorgunluk nedeniyle ortaya çıkar.

Bütün vücudu gerginlikten uzaklaştıran İsveç masajı: Titreşim ve sıvazlama hareketleriyle cildi uyararak...Bütün vücudu gerginlikten uzaklaştıran İsveç masajı: Titreşim ve sıvazlama hareketleriyle cildi uyararak...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Yaşlılıkta psikolojiyi korumanın yollarıYaşlılıkta psikolojiyi korumanın yolları
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Irak'taki hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarı!

Irak'taki hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarı!

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Boşanma davası açtı! Başka kadınlar...

Boşanma davası açtı! Başka kadınlar...

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.