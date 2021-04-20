Spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte geneldeki kararlar...

Salgın sürecinde alınan yeni kararlarla beraber spor salonlarının kapatılıp kapatılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pandemi sebebiyle kafe, restoran, kuaför gibi çeşitli işletmelerde yeni tedbirler alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kısmi Kapanma Genelgesi'nde spor salonları ile ilgili kararlar da bulunuyor. Peki Spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI AÇIK MI? SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonları ile ilgili yeni kararlar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kısmi Kapanma Genelgesi'nde bulunuyor. Spor salonları ile ilgili yayınlanan genelgede şu detaylar yer aldı:

"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, yüzme havuzu, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, elektronik oyun yerleri, İnternet kafe/salonu, bilardo salonu gibi yerler."

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, pastane, tatlıcI, lokanta, kafeterya) iş yerlerinin iç ya da dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00 ve 19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar yalnızca paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği ifade edildi.

