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Spor salonları açıldı mı, açılacak mı? Normalleşme döneminde spor salonları ne zaman açılacak? İşte yeni genelge kararları...

16.05.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gün süren tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli olmuş oldu. Peki spor salonları açıldı mı, açılacak mı? Normalleşme döneminde spor salonları ne zaman açılacak? İşte yeni genelge kararları...

Spor salonları açıldı mı, açılacak mı? Normalleşme döneminde spor salonları ne zaman açılacak? İşte yeni genelge kararları...

29 Nisan'dan bu yana devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona erecek. Normalleşme dönemi kararları merakla takip edilirken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki spor salonları açıldı mı, açılacak mı?

SPOR SALONLARI AÇILDI MI, AÇILACAK MI? NORMALLEŞME DÖNEMİNDE SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan spor salonları ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde spor salonları, hizmete ara vermeye devam edecek.

Genelgede bulunan yeni kararların ayrıntıları ise şöyle;

"17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

  • Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
  • Sinema salonları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
  • Hamam, sauna ve masaj salonları,
  • Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;

  • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

  • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır."
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