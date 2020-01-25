Spor Salonları Depremzedelere Geçici Sığınma Merkezi Oldu

Kompleksin kalınabilecek her yerine depremzedeler alındı. Depremzedelerin ihtiyaçları ise gönüllü yardım kuruluşları tarafından sağlanıyor. İlk geceyi salonda geçirenlerin büyük bölümü ge gece de salonda kalacak. Evleri az hasarlı olsa da, artçı sarsıntılar sürdüğü için evlerine dönmeye korkuyorlar.

Cuma gecesi yaşanan depremde evleri hasar gören binlerce Elazığlı geceyi dışarda geçirmek zorunda kaldı. Havanın soğuk olması nedeniyle zor saatler yaşayan kent sakinleri, spor salonlarına alındı. Battaniye ve minder dağıtılan depremzedelerin geceyi geçirdikleri yerlerden biri de Yakup Kılıç Spor Kompleksi oldu.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremin üzerinden yaklaşık 20 saat geçti. Bir yandan enkazda canlı çıkarmak için çalışmalar sürerken, bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Salonda kalanlar yaşadıklarını VOA Türkçe’ye anlattı. İsmet Yıldırım, sonunda eve dönmek dışında başka seçeneklerinin olmadığını söyledi. Yıldırım, “Şu an sığınma yerlerinde kalıyoruz, korkuyoruz. Elâzığ’da çok büyük bir deprem geçirdik. İnşallah bir daha böyle bir deprem göstermez bize Allah. Ne yapalım, yine gideceğiz. Evimizde oturacağız yine, sığınacak yerimiz yok. Evimizde oturacağız” dedi.

Ahmet Belhan ise şöyle konuştu;” Evimizde hasar var şu anda giremiyoruz. Allah'tan gelmiş yapacak bir şey yok.”

65 yaşındaki depremzede Mehmet Çelik, hayatı boyunca böyle bir deprem görmediğini vurgulayarak, “Çok kötü bir deprem yaşadık, hayatım boyunca gördüğüm en büyük deprem. 45-50 saniye kadar sürdü, evlerimiz gidip geldi. Yıkılacağını zannettik. Aşağıya fırladım eksi 8, 10 derece soğukluk vardı. Arabanın içinde durduk, çocuklarımız başka mahalledeydi, oraya gittik, gördük onları. Şimdi artçı depremler var, buraya geldik. Burada bekleyeceğiz” diye konuştu.

Büyükler salonun ortasında ve tribünlerde sohbet ederken, çocuklar oyun oynayarak zaman geçirdi. Depremzedelerin zorunlu misafirliğinin ne kadar süreceği belli değil.

