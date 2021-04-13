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Spor salonları kapandı mı? Spor salonları, havuzlar açık mı?

13.04.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güncel koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Spor salonunu üyelikleri devam eden vatandaşlar Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Spor salonları, havuzlar açık mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri kapsamında güncel kısıtlamalar İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak. Kısıtılamalar 14 Nisan itibari ile uygulanmaya başlayacak İşte, ayrıntılar...

Spor salonları kapandı mı? Spor salonları, havuzlar açık mı?

Ramazan ayında uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri belli oldu. Bu kapsamda artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar arama motorları üzerinden spor salonları kapandı mı? Havuzlar açık olacak mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte, yeni koronavirüs tedbirleri...

SPOR SALONLARI VE HAVUZLAR KAPANDI MI?

Cumh# urbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Kısıtlamaların detayları ise İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak.

İşte, yeni koronavirüs tedbirleri:

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

-Kafe, kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

-Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

-Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

-Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

-Uygulama 14 Nisan akşam saati ile başlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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