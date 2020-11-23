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Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapalı mı, açık mı? Spor salonları kapatılıyor mu?

23.11.2020 15:27 | Son Güncelleme:
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Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapalı mı, açık mı? Spor salonları kapatılıyor mu?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde çok sayıda tedbir hayata geçirildi. Hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştirilirken bazı işletmeler kapatıldı, restoran ve kafelerde ise paket servis ile gel-al hizmeti uygulamasına geçildi. Peki, spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapatılıyor mu? Spor salonları kapalı mı, açık mı? İşte detaylar…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında dünya genelinde artış gösteren vaka sayıları nedeniyle Türkiye’de de yeni tedbirler alındı. Yeni tedbirler çerçevesinde bazı işletmeler yıl sonuna kadar kapatılırken bazı işletmelerin ise hizmet saatlerine ve yöntemlerine çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bu nedenle vatandaşlar spor salonları kapalı mı sorusunun yanıtını da araştırıyor. Peki, şu anda spor salonları açık mı? İşte detaylar...

SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerini ilgilendiren uygulamalar da yer alıyor. Bu doğrultuda; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şekilde hizmet veriyor. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebiliyor.

Sinema salonları ise 31 Aralık 2020’ye kadar kapalı kalacak. Öte yandan kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınıncaya dek durduruldu. Özellikle halı sahaların faaliyetlerinin durdurulması spor salonlarının durumu ile ilgili de vatandaşların soru işareti taşımasına neden oldu.

spor salonları

SPOR SALONLARI KAPATILIYOR MU?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında spor salonları ile ilgili bir karar henüz bulunmuyor. Spor salonlarının kapanması ile ilgili bir karar alındığında haberimizde yer alacak. Bir süre kapalı kalan salonlar, genelge kapsamında belirlenen tedbirlerle haziran ayında kapılarını yeniden açmıştı. Şimdi konuyla ilgili olarak alınacak yeni kararlar ve tedbirler bekleniyor.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da koronavirüse karşı yeni yasak kararları alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak yeni tedbirleri açıklamıştı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmişti. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verilmişti.

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