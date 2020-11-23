Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapalı mı, açık mı? Spor salonları kapatılıyor mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında dünya genelinde artış gösteren vaka sayıları nedeniyle Türkiye’de de yeni tedbirler alındı. Yeni tedbirler çerçevesinde bazı işletmeler yıl sonuna kadar kapatılırken bazı işletmelerin ise hizmet saatlerine ve yöntemlerine çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bu nedenle vatandaşlar spor salonları kapalı mı sorusunun yanıtını da araştırıyor. Peki, şu anda spor salonları açık mı? İşte detaylar...

SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerini ilgilendiren uygulamalar da yer alıyor. Bu doğrultuda; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şekilde hizmet veriyor. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebiliyor.