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Spor salonları ne zaman açılacak?

15.05.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararının bitmesine sayılı günler kala spor salonları ne zaman açılacak? sorusu araştırılıyor. 29 Nisan itibari ile faaliyetlerine ara veren spor salonlarının ne zaman açılacağı işletme sahipleri ve spor yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, spor salonları ne zaman açılır? İşte, ayrıntılar...

Spor salonları ne zaman açılacak?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından tam kapanma kararı gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınalan genelge kapsamında 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanma kısıtlaması beklenirken vatandaşlar 'spor salonları ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, spor salonları açılacak mı? İşte, ayrıntılar...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından tam kapanma sonrası vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi halinde başlayacak olan normalleşme adımları şu şekilde olacak:

İlk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açık olacak.

31 Mayıs'ta kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 yerine 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günleri devam etmesi bekleniyor.

Normalleşmenin üçüncü aşaması Temmuz ayında olacak. Temmuz ayında vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi haline hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Kafe ve restoran gibi işletmeler 23.45'e kadar açık olacak. Kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

Normalleşme kararlarının uygulanmaya başlama tarihinden itibaren diğer işletmelerde olduğu gibi spor salonlarının da koronavirüs tedbirleri doğrultusunda hizmetlerine devam edeceği tahmin ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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