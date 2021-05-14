Spor salonlarının ne zaman açılacağı tam kapanma uygulamasının son günlerinde merak konusu oldu. Vatandaşlar spor salonları ne zaman açılacak, spor salonları açık mı gibi soruları araştırıyor. Peki tam kapanma sonrası spor salonları ne zaman açılacak?
Vatandaşlar ve sporseverler spor salonları ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının açılış tarihi gündemde yer alan konulardan biri. 26 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen kabine toplantısının ardından kapatılan spor salonları ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrilmiş durumda. 2020 senesinden beri devam eden Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası pek çok işletmede olduğu gibi spor salonlarının da açılabileceği umudu oluştu.
Spor salonlarının ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle birlikte spor salonlarının açılması bekleniyor.
Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu Kısmi Kapanma Genelgesi'nde spor salonlarıyla ilgili bu ayrıntılar bulunuyordu:
"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler."