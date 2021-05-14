Spor salonlarının ne zaman açılacağı tam kapanma uygulamasının son günlerinde merak konusu oldu. Vatandaşlar spor salonları ne zaman açılacak, spor salonları açık mı gibi soruları araştırıyor. Peki tam kapanma sonrası spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? SPOR SALONLARI AÇIK MI?

Vatandaşlar ve sporseverler spor salonları ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının açılış tarihi gündemde yer alan konulardan biri. 26 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen kabine toplantısının ardından kapatılan spor salonları ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrilmiş durumda. 2020 senesinden beri devam eden Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası pek çok işletmede olduğu gibi spor salonlarının da açılabileceği umudu oluştu.

Spor salonlarının ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle birlikte spor salonlarının açılması bekleniyor.