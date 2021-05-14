HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı?

14.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gün sürecek olan tam kapanma uygulamasının son günlerine girilirken spor salonlarının ne zaman açılacağı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sporseverler spor salonları ne zaman açılacak, spor salonları açık mı sorularını araştırıyor. Peki tam kapanma sonrası spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı? İşte yanıtı...

Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açık mı?

Spor salonlarının ne zaman açılacağı tam kapanma uygulamasının son günlerinde merak konusu oldu. Vatandaşlar spor salonları ne zaman açılacak, spor salonları açık mı gibi soruları araştırıyor. Peki tam kapanma sonrası spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? SPOR SALONLARI AÇIK MI?

Vatandaşlar ve sporseverler spor salonları ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının açılış tarihi gündemde yer alan konulardan biri. 26 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen kabine toplantısının ardından kapatılan spor salonları ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrilmiş durumda. 2020 senesinden beri devam eden Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası pek çok işletmede olduğu gibi spor salonlarının da açılabileceği umudu oluştu.

Spor salonlarının ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle birlikte spor salonlarının açılması bekleniyor.

Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu Kısmi Kapanma Genelgesi'nde spor salonlarıyla ilgili bu ayrıntılar bulunuyordu:

"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
Normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme takvimi açıklandı mı?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

WhatshApp’ta son 1 gün! Vatandaşın kafası karışık

WhatshApp’ta son 1 gün! Vatandaşın kafası karışık

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Şenol Güneş EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu açıkladı

Şenol Güneş EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu açıkladı

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.