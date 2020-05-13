Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları ile ilgili son dakika gelişmesi!

Koronavirüs ile mücadele için yapılan kısıtlamalar azaltılıyor. AVM’ler ve berberler açıldı ki sırada normalleşme süreci için başka hangi adımlar atılacak merak ediliyor. Bunlardan biri de spor salonları ne zaman açılır sorusunun cevabı. Spor aletleri kullanabilmek, fitness merkezine gidebilmek isteyenlerin beklediği tarih belli oldu.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.

