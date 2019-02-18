Spor salonu olmayan okulun başarılara imza atıyorlar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezde 380 öğrencisi bulunan Cemil Özgür Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri spor salonları olmamasına rağmen imkansızlıklar içinde çalıştıkları branşlarda, yarışmalardan derece ile döndü. Okulda sosyal ve kültürel dallarda da eğitim veriliyor. Okul Müdürü Ali Yıldırım, amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Cemil Özgür Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri, gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor. Spor salonu olmayan okulda savunma sanatı wushu, masa tenisi ve basketbol branşlarında eğitim alıp yarışmalara katılan öğrenciler dereceyle kente döndü. En son, 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen okullar arası wushu şampiyonasına 9 sporcu ile katılan lise, 4 Türkiye birinciği, 1 ikincilik ile 1 de üçüncülük kazandı. Okulda ayrıca gitar, bağlama, halk oyunları ve ahşap boyama gibi farklı sosyal ve kültürel alanlarda eğitimler de veriliyor.

Lisenin spor salonu için geçen yıl ihale sürecinin tamamlandığını, nisan ayı ile birlikte inşaata başlanılacağını belirten Okul Müdürü Ali Yıldırım, imkan sunulduğunda öğrencilerin büyük başarılar elde edebildiğini söyledi. 300'ü yatılı, 380 öğrencileri olduğunu kaydeden Yıldırım şöyle konuştu: