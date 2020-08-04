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Spor salonuna gitmeden 1 yılda 56 kilo verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Spor salonuna gitmeden bir yılda 56 kilo veren 27 yaşındaki Kiah Twisselman’ın hikayesinde olduğu gibi, en iyi kilo verme yöntemi sert diyetler değil; kendini sevmek ve sabır.

Spor salonuna gitmeden 1 yılda 56 kilo verdi

Kiah’ın hikayesi yaklaşık iki yıl önce okuduğu bir kitapla başladı. Rachel Hollis adlı yazarın kişisel gelişim alanında yazığı kitabını okuduktan sonra Kiah, hayatını değiştirmeye ve kitabın önerdiği beş alışkanlığı edinmeye karar verdi; erken kalkmak, günde 30 dakika egzersiz yapmak, günlük tutmak ve sezgisel yemek.

Spor salonuna ayak dahi basmayan genç kadın, hayatında küçük değişiklikler sayesinde büyük oranda kilo verdi.

27 yaşındaki kadının yolculuğu yaklaşık iki yıl önce başladı

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Kilo vermeye Ekim 2018’de başlayan Kiah, Ocak 2019’a geldiğinde çoktan 11 kilo vermişti. Kiah, bir sonraki Ekim ayına dek 45 kilo daha vermek konusunda kendisine meydan okudu ve toplamda 56 kilo vermeyi başardı.

Kiah 129 kiloydu

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2018’de 11 kilo verince daha fazlasını hedefledi

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Çalıştırdığı çiftliğin altıncı kuşak sahibi olan Kiah, daha önce de kilo vermeye çalışmıştı. Diyet yapmaktan, radikal yaşam tarzı değişikliklerine dek farklı yolar deneyen Kiah, amacına ulaşamamıştı. Denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması Kiah’a bu konuda artık yapabileceği bir şey olmadığını düşündürmeye başlamıştı.

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1 yılın sonunda 56 kilo verdi

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Kendisi için daha iyisini istediğini fark eden Kiah, son bir kez daha denemeye karar verdi. Sığır etinin sağlığa olan yararlarını anlattığı bir organizasyonda çalışan Kiah, kilosuyla işi arasında tutarsızlık olduğunu hissediyordu ve nihayet bakış açısını değiştirecek bir kitap okudu.

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50 bedenden 36 bedene

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Geçirdiği dönüşümden sonra yaşam koçu oldu

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En büyük değişim bedeninde değil zihninde oldu

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“Yıllarca taşıdığım zihinsel yüklerimi verdim”

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Artık başarısız olduğunda kendini affediyor ve deneyimlerinden ders çıkarmak için kendisine izin veriyor

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