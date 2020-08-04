Spor salonuna gitmeden 1 yılda 56 kilo verdi

Kiah’ın hikayesi yaklaşık iki yıl önce okuduğu bir kitapla başladı. Rachel Hollis adlı yazarın kişisel gelişim alanında yazığı kitabını okuduktan sonra Kiah, hayatını değiştirmeye ve kitabın önerdiği beş alışkanlığı edinmeye karar verdi; erken kalkmak, günde 30 dakika egzersiz yapmak, günlük tutmak ve sezgisel yemek.

Spor salonuna ayak dahi basmayan genç kadın, hayatında küçük değişiklikler sayesinde büyük oranda kilo verdi.

27 yaşındaki kadının yolculuğu yaklaşık iki yıl önce başladı

Kilo vermeye Ekim 2018’de başlayan Kiah, Ocak 2019’a geldiğinde çoktan 11 kilo vermişti. Kiah, bir sonraki Ekim ayına dek 45 kilo daha vermek konusunda kendisine meydan okudu ve toplamda 56 kilo vermeyi başardı.

Kiah 129 kiloydu

2018’de 11 kilo verince daha fazlasını hedefledi

Çalıştırdığı çiftliğin altıncı kuşak sahibi olan Kiah, daha önce de kilo vermeye çalışmıştı. Diyet yapmaktan, radikal yaşam tarzı değişikliklerine dek farklı yolar deneyen Kiah, amacına ulaşamamıştı. Denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması Kiah’a bu konuda artık yapabileceği bir şey olmadığını düşündürmeye başlamıştı.

1 yılın sonunda 56 kilo verdi

Kendisi için daha iyisini istediğini fark eden Kiah, son bir kez daha denemeye karar verdi. Sığır etinin sağlığa olan yararlarını anlattığı bir organizasyonda çalışan Kiah, kilosuyla işi arasında tutarsızlık olduğunu hissediyordu ve nihayet bakış açısını değiştirecek bir kitap okudu.