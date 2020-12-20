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Spor salonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu

20.12.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kapalı spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Aleaddin Kurt Stadyumu yanında bulunan kapalı spor salonunda meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kapalı spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Aleaddin Kurt Stadyumu yanında bulunan kapalı spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunun zemin katında bulunan ve kullanılmayan filoil tankının temizliği sırasında tanktan sızan yağ bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede spor salonuna sirayet etti. Yangını gören spor salonu çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, spor salonunda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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