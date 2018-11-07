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Spor salonunda en sık düştüğümüz yanlışlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

İnsanların zinde ve sağlıklı olabilmesi için hayatımızda sporun yeri büyük önem taşır. Spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar ve uygulanması gereken bazı noktalar olduğu gibi, kaçınılması gerekenlerde etkenlerde var.

Spor salonunda en sık düştüğümüz yanlışlar

Spor salonlarında yapılan hatalar hakkında bilgi veren Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Modern dünyada insanlar, saha sporlarından hem sakatlık riskinin fazla olması, hem de yeterli sportif alan bulunamaması nedeniyle uzaklaşıp, kendilerini spor salonlarına bağladılar. Bu salonlarda çocukluktan beri sporu bir yaşam şekli olarak bilen insanlar ile, sonradan hayatlarına sokup aceleci bir ilerleme peşinde olanlar karışık halde bulunmaktadır. Eğitmenler her ne kadar iyi olsalar da, bazı hataları maalesef gözden kaçırmaktadırlar” dedi.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, hatalar hakkında şunları söyledi:

1-Gerçekçi hedefler belirlememek hata olur.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi sonradan spora başlayan insanların en temel hatası, en kısa sürede en uygun fiziksel ve kondisyon şartlarına ulaşma isteğidir. Halbuki, spor uzun süreli disiplin ve uygun yönlendirme isteyen bir olaydır.

2-Acı yoksa gelişim olmaz, demek hata olur.

Eğer yaptığınız antrenman sizde ağrıya sebep oluyorsa, arkasından sakatlık gelişmesi büyük ihtimaldir. Çünkü, ağrı vücudun savunma mekanizmalarından birisidir ve size o bölgenin aşırı yüklendiği bilgisini vermektedir.

3-Sağlık için yapılan sporla, fiziksel görünüm için yapılan spor arasında kalmak, hata olur. Özellikle erken 30’lu yaşlarla, 40’lı yaşlarda yapılan en büyük hata maalesef budur. Spor temelde insanın zinde kalması için yapılan bir disiplindir ve ancak fiziksel şekillenme bunun sonucu olarak ortaya çıkacaktır.

4-Kilo kaybı da sağlamak için beslenmenin bozulması, hata olur.

Spor şüphesiz ki zayıflamak için temel gereksinimlerden birisidir, ancak yoğun yapılan sporla kaybedilen güç ve enerji için uygun diyette şarttır. Özellikle, sadece protein üzerinden beslenmek ve vücudun gereksinim duyduğu diğer besinleri göz ardı etmek, büyük bir hata olur.

5-İleri yaşlarda yapılan ağırlık antrenmanları, hata olur.

İleri yaşlarda yapılan ağırlık antrenmanları, özellikle omurganın üzerinde ciddi baskı oluşturmakta ve geri dönüşü zor olan problemler ortaya çıkartabilmektedir. Bu yaş grubu için en uygun olanı, düşük ağırlıkla çoklu tekrar çalışmaları yapmalarıdır.

6-Spora başlamadan önce fiziksel bir değerlendirmeye girmemek, hata olur.

Pek çok insan, gündelik hayatta farkında olmadığı, ancak zorlayıcı şartlarda ortaya çıkabilen fiziksel sorunlarının farkında değildir. Bu sorunlar kan basıncı, şeker veya kalp kaynaklı olabilir ve geri dönüşümsüz sorunlara sebep olabilirler.

7-Hızlı ilerleme için steroid benzeri ilaçlara yönelmek, hata olur.

Maalesef bu da az görünen bir olay değildir. Çalışarak ilerlemeyeceğini düşünen insanlar, bu tür kısa yollara meyletmektedirler. Bu da sonuçta sağlıkları üzerinde çok ciddi tehlike oluşturmaktadır.

Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, sözlerini şöyle tamamladı: “Sonuçta şunu bilmeliyiz ki, spor salonları bir yarış alanı değildir, her insanın başka fiziksel kapasitesi ve şekli vardır. Tek hedef, sağlıklı kalmak için sağlıklı olarak yapılan spor olmalıdır” diye konuştu.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım

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