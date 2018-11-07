Spor salonunda en sık düştüğümüz yanlışlar

Spor salonlarında yapılan hatalar hakkında bilgi veren Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Modern dünyada insanlar, saha sporlarından hem sakatlık riskinin fazla olması, hem de yeterli sportif alan bulunamaması nedeniyle uzaklaşıp, kendilerini spor salonlarına bağladılar. Bu salonlarda çocukluktan beri sporu bir yaşam şekli olarak bilen insanlar ile, sonradan hayatlarına sokup aceleci bir ilerleme peşinde olanlar karışık halde bulunmaktadır. Eğitmenler her ne kadar iyi olsalar da, bazı hataları maalesef gözden kaçırmaktadırlar” dedi.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, hatalar hakkında şunları söyledi:

1-Gerçekçi hedefler belirlememek hata olur.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi sonradan spora başlayan insanların en temel hatası, en kısa sürede en uygun fiziksel ve kondisyon şartlarına ulaşma isteğidir. Halbuki, spor uzun süreli disiplin ve uygun yönlendirme isteyen bir olaydır.

2-Acı yoksa gelişim olmaz, demek hata olur.

Eğer yaptığınız antrenman sizde ağrıya sebep oluyorsa, arkasından sakatlık gelişmesi büyük ihtimaldir. Çünkü, ağrı vücudun savunma mekanizmalarından birisidir ve size o bölgenin aşırı yüklendiği bilgisini vermektedir.