Spor salonundan paylaştı! Çağla Şıkel'in ayna pozuna beğeni yağdı

Güzelliği, fit hali ve sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman çok konuşulan Çağla Şıkel son olarak yaptırdığı estetik müdahaleler ile gündem olmuştu. 'Tavşan diş' modasına uyduğu fark edilen Şıkel'in son haline sosyal medyada yorum yağmıştı.

Ünlü ismin yeni haline sosyal medyada; 'Dişlerine neden bunu yaptın?', 'Dişlerini eski haline döndür', 'Ön dişlerinize ne oldu?', 'Dişler hiç ama hiç olmamış', 'Eski halin daha güzeldi' gibi yorumlar yapılmıştı.

Çağla Şıkel şimdi de spor salonu paylaşımıyla adından söz ettirdi. Taytı ve büstiyeriyle ayna karşısına poz veren ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Çağla Şıkel paylaşımına; 'Zihniyetimi değiştirirken ben' notunu düştü.







