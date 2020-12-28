Spor sendromu: Sürantrenman Nedir?

Spor ve fitness aktiviteleri ile ilgilenen bir kişinin vücudu yaptığı antrenmanları tolere edemediğinde, fiziksel ve psikolojik performansı düşme noktasına gelebilir. Kronik yorgunluk, tükenmişlik gibi belirtilerle birlikte başka semptomlar da beraberinde görülür. Bu yazımızda sürantrenman nedir sorusunun cevabını ve çözümlerini bulabilirsiniz. Sürantrenman Sendromu Ne Zaman Olur? Sebepleri Nelerdir? Sporla ilgilenen bir kişi, vücuduna artık kendisini toparlayamayacağı düzeyde bir antrenman yüklemesi yaptığında sürantrenman, diğer bir deyişle aşırı antrenman sendromu meydana gelir. Bu durumda sürekli olarak performansı düşer ya da belirli bir yükseliş sonrasında durağan bir noktaya gelir. Buradan anlaşılabileceği gibi sürantrenman nedenleri arasındaki birinci etken aşırı antrenman yapmaktır. Aşırı ifadesinden anlaşılması gereken antrenman yapma sıklığıdır. Aynı zamanda antrenman yoğunluğunda ve seviyesindeki hızlı artışlar ile kısa dinlenme periyotları da aşırı tanımına dahildir. Yüksek yoğunluklu, fazla süreli antrenman yapmak ve vücuda yeterli dinlenme süresi tanımamak belirli bir süre sonrasında kronik yorgunluğa sebep olabilir. Yorgunluğun kronikleşmesi demek yeterli dinlenme süresi olsa bile yorgunluğun geçmemesi demektir. Yanlış beslenme ve uykusuzluk da buna etki eden bir unsurdur; çünkü kaslar yeterli besin ögelerini almayınca zayıflar ve vücut hızlı toparlanamaz. Uyku da beslenme kadar vücudun gelişmesi ve dinlenmesi için önemli bir etkendir. Bunun dışında monoton bir antrenman programı veya tekrarlayıcı hareketlerin olduğu sporlar da performans düşüklüğüne ya da hiçbir şekilde performansın ilerlememesine neden olabilir. Bu tür sporlarda merkezi sinir sistemimizin yeterince uyaran almaması buna etki eden bir noktadır.

Sürantrenman Belirtileri Nelerdir? Sürantrenman her türlü spor ve fitness aktivitesinde karşılaşılabilen bir sendromdur. Bu sendromda genellikle kas-iskelet sistemi, bağışıklık sistemi, sinir sistemi, endokrin, kardiyovasküler ve hormonal sistemler etkilenir. Ayrıca kişide mental ve psikolojik olarak da ciddi etkileri görülür. Özellikle yüzücüler, uzun mesafe koşucuları, atletler ve vücut geliştiriciler arasında yaygın olan bu sendromu aşağıdaki genel sürantrenman belirtilerine göre anlayabilirsiniz: Güç ve zinde olma hissini kaybetmek,

İlerleme kaydedememek,

Kronik yorgunluk ve uyuşukluk,

Tükenmişlik,

Motivasyon kaybı,

Agresiflik,

Aşırı stres, mide bulantısı,

Olağan dışı kas ve eklem hassasiyeti,

İştah ve kilo kaybı,

Egzersiz yapmanıza rağmen kas kaybı ve yağ kazanımı,

Yaralanma oranında artış yaşamak,

Spor yapılmayan zamanlarda da görülen yüksek kalp atış hızı ve kan basıncı,

Bağışıklık düşmesi sonucu alerjik reaksiyon, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına sıklıkla yakalanmak,

Menstrual döngüde değişiklikler,

Çok az uyumak ya da çok fazla uyumak gibi uyku sorunları,

Belirli bir koşu yoğunluğu seviyesindeyken kalp hızında azalma hissetmek. Sürantrenman Sendromunun Tedavisi Nedir? Sürantrenman sendromunu anlamak veya teşhis etmek kolay olmayabilir. Çünkü sporcular, özellikle atletler ve yüzücüler, hissettikleri aşırı yorgunluğu yaptıkları antrenmanın doğal bir sonucu olarak görürler. Aynı zamanda semptomlar kişiden kişiye göre değişebileceği için anlamak çok kolay olmayabilir. Buna kendinizi gözlemleyerek karar verebilirsiniz. Aynı zamanda birlikte çalıştığınız koç veya antrenör dışında bir spor hekimi ile de görüşerek durumunuzu danışabilirsiniz. Belirtileri gözlemlemenin yanı sıra kendinize şu soruyu da sorabilirsiniz: Ne sıklıkla egzersiz yapıyorum? Hiçbir müsabakaya hazırlanmasanız bile haftanın 6 veya 7 günü yüksek yoğunluklu antrenman yapıyorsanız, performans kaybı ile birlikte söz konusu belirtileri de yaşıyorsanız yapmanız gereken tek şey durmaktır! Sürantrenman tedavisi yalnızca dinlenmek ile mümkün olur. Sürantrenmandan korunmak için veya bu sendroma yakalandıysanız iyileşmek için dinlenme sürecinde başka noktalara da dikkat etmeniz gereklidir.