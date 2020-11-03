Spor sonrası ağrısı nasıl geçer? Kas ağrısına ne iyi gelir?

Günlük aktiviteleri olumsuz yönde etkileyen ve birçok insanın ortak şikayeti olan spor sonrası yaşanılan ağrı, genellikle spora uzun bir süre ara verildiğinde ya da spora daha yeni başlandığında ortaya çıkmaktadır. Spor Sonrası Ağrı Neden Olur? Çoğu zaman uzun süreli hareketsiz yaşamın kaçınılmaz bir sonucu olan spor sonrası ağrı, ‘’hamlık ağrısı’’ olarak da bilinmektedir. Uzun süre hareketsiz kalan kaslarda oksijensizlikten dolayı ‘’laktik asit’’ birikmesi sonucu meydana gelen spor sonrası kas ağrıları aslında iyiye işarettir yani kasların güçlenmeye ve büyümeye başladığının bir habercisidir. Peki spor sonrası ağrı nasıl geçer? Spor Sonrası Ağrılarını Önlemenin Yolları Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen spor sonrası oluşan ağrılar için kesin çözüm ideal bir süre boyunca dinlenmektir. Dinlenmenin bilinen en sağlıklı yollarından biri de düzenli bir uykudur. Uyku sırasında insan vücudunda bulunan hücreler kendilerini yenilerken aynı zamanda kas yorgunluğuna da iyi gelmektedir. Sağlıklı bir uyku yorulan kasların daha iyi büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Spora başlamadan önce bazı ısınma hareketleri yapmak da ağrılar üzerinde önleyici, olumlu sonuçlar yaratır.

Hücrelerin yenilenmesinin ve hücre onarımının bir diğer yolu da bol bol sıvı tüketimidir. Sportif faaliyetlere başlamadan önce ya da spor sırasında bol miktarda su içmek ağrıların hafiflemesine yardımcı olacaktır. Kan akışını olması gereken düzeye getirmek de spor sonrası oluşan ağrılar üzerinde olumlu etkilere neden olmaktadır. Özellikle kas yorgunluğunun yoğun yaşandığı ve ağrıların olduğu noktaları hareketlendirmek kan akışını hızlandırdığı gibi aynı zamanda hücre onarımını da sağlar. Spor sonrası oluşan kas ağrılarını önlemenin bir diğer yolu ise protein ağırlıklı olarak beslenmedir. Protein kas ve hücre onarımına olumlu etkiler sağlar. Protein bakımından zengin olan besinler yani; bakliyat, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve yumurta tüketimi kas ağrılarına iyi gelmektedir. Magnezyum ağırlıklı beslenme stili de spor sonrası oluşacak kas ağrılarını hafifletecektir. Magnezyum açısından zengin olan bazı besinler ise; fındık, avokado, bakliyat, balık ve bitter çikolatadır. Kas ağrılarının olası sebeplerinden biri de kaslarda oluşan iltihaplanmalardır. Nötrofis ve makrofaj isimli hücreler, kas yorgunluğu ve kas ağrıları üzerinde mucizevi bir şekilde onarıcı etkiye sahiptir. Ancak yine de iltihaplanmanın önüne geçmek ve kas ağrılarını hafifletmek için ağrıyan bölgelere buz kompresi yapabilirsiniz.

Spor sonrası kas ağrısına iyi gelen bir diğer çözüm yolu ise ağrıyan bölgelere doğru tekniklerle masaj yapmaktır. Masaj kan akışı düzenlerken, ağrıyı da hafifletir. Ağrıların Sebebi: Laktik Asit Birikimi Ağır ya da vücudun alışık olmadığı türden zorlayıcı egzersizler spor sonrası kas ağrılarına yol açıyor. Egzersiz ve sportif faaliyetler sonrasında ortaya çıkan laktik asit birikiminin bilinen en yaygın belirtiler şunlardır: Gözlerde sararma

Ani kramplar

Bitkinlik

Mide bulantısı

Şiddetli ağrı

Solunum düzensizliği

Bacaklarda uyuşma ve iğnelenme hissi Kas Ağrısının Süresi Spora yeni başlayan herkesin merak ettiği en önemli sorulardan biri de: Spor sonrası kas ağrısı ne kadar sürer? Spor sonrası oluşan kas ağrıları aslında kasların güçlenmeye başladığını ve geliştiğini gösterir. Yaklaşık olarak 48 saat ya da bir hafta süre zarfında kendiliğinden geçmektedir. Eğer daha uzun süren inatçı ağrılar söz konusuysa mutlaka uzman bir hekime danışmak ve gerekli tetkikleri yaptırmak sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Spor sonrası ağrılar söz konusu olduğunda şüphesiz ilk sırada bacak ağrıları gelir. Bacaklarda özellikle üst bacak bölgesinde oluşan ağrılar, günlük aktiviteler esnasında, merdiven çıkarken kendisini iyiden iyiye hissettirir. Spor sonrası bacak ağrısının başlıca nedenleri arasında; kasları zorlayıcı egzersizler yapmak, kas yorgunluğu, yeterli sayıda ısınma hareketleri yapmadan egzersize başlamak, sağlıksız beslenmek, uzun süre hareketsiz bir dönem sonrası spor yapmaya başlamak gibi faktörler yer alır.