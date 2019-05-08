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Spor tesisinin saunasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

   ANKARA'da, Songül Zülfükar'ın (70), lüks spor tesisinin saunasında, cansız bedeni bulundu.

ANKARA'da, Songül Zülfükar'ın (70), lüks spor tesisinin saunasında, cansız bedeni bulundu. Kalp krizi geçirdiği sanılan kadının kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.Olay, öğle saatlerinde, Çankaya ilçesine bağlı Üniversiteler Mahallesi'ndeki lüks spor tesisinde meydana geldi. Songül Zülfükar, iddiaya göre, spor yaptıktan sonra saunaya girdi. Zülfükar, bir süre sonra saunada çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfükar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi, tesiste inceleme yaptı. İlk incelemede, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Zülfükar'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Songül Zülfükar'ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri inceleme ekipleri
- Sağlık ekipleri
- Spor salonundan görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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