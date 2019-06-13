‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ yarışmasında, Demirören Haber Ajansı 6 ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 35 yıldır Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce aralıksız şekilde düzenlenen ödül töreni, bu sene ‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ adı altında bir otelde düzenlendi. Geceye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Bakan Varank, gazeteciliğin, dünyanın hem en zor, hem de en keyifli mesleklerinden biri olduğunu belirtti. Varank, “Foto muhabirleri olarak sizler bu mesleğin en çok cefasını çeken emekçilerisiniz. Sizler çektiğiniz fotoğraflarla siyaseti, sanatı, sporu, magazini, bilimi ve teknolojiyi görselleştirmekle kalmıyor, anı ölümsüzleştiriyor, benliğimizde kalıcı izler bırakıyorsunuz. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında alın teri döküyor, sayfalara sığmayacak olanları tek bir fotoğraf karesine sığdırarak hafızalarımıza kazıyorsunuz. Bu anlamda belki de, en anlamlı kamu hizmetlerinden birini yerine getiriyorsunuz. Görevi başında yaşamını yitiren Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı ve bu yolda hayatını kaybeden tüm emekçileri rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, geçen sene kaybettiğimiz Ara Güler’i de tekrar saygıyla yad ediyorum.ö