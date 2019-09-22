Spor ve diyetle 7 ayda 37 kilo verdi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kilosu nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorlanan, bu nedenle uyuyamayan DJ Medar Arıoğlu (39), spor ve diyetle 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü.

Antalya'da aşırı kiloları nedeniyle sosyal hayattan kendisini dışlayan, nefes almakta ve yürümekte zorluk çeken DJ Medar Arıoğlu, azmin zaferini kanıtladı. Düzenli diyet ve sporla 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düşen Arıoğlu, başarısını disiplinine borçlu olduğunu söyledi. 100 metre yürüyemediğini, vücudunun farklı yerlerinde ağrı ve kasılmalar yaşadığını anlatan Arıoğlu, kiloları nedeniyle bir gece uyku uyuyamamasının kırılma noktası olduğunu belirtti. Yürüyüşe çıktığı ilk günlerde bacağında ve belinde kasılmalar olduğunu anlatan Arıoğlu, kimi zaman yürüyüşü yarıda kesip evine taksiyle döndüğünü söyleyerek, "Zor zamanlardı. Çok zorlandım. Kilolu yaşamanın zorluğuna katlanamamak beni motive etti" dedi.

Kilo vermek için çok mücadele ettiğini ve acı çektiğini hatırlatan Arıoğlu şöyle konuştu:

"Kimi zaman 20 kilometre yürüdüğüm oldu. Yediklerimi ve içtiklerimi tamamen değiştirdim. Yemeklerimde un, şeker ve tuza yer vermedim. Protein ağırlıklı beslenip, her gün spor yaptım. İlk günlerde 5 dakika aralıksız yürüyemezken, zamanla bu saatlere çıktı. 7 ayda verdiğim kiloların ardından bedenimde sarkmalar meydana geldi. Salon sporuna başlayarak sıkılaşma ve kas yapacak antrenmanlar gerçekleştirdim. Artık alıştım. Benim için spor, diyet ve düzenli beslenme vazgeçilmezim."

Kilo verip fit bir vücuda sahip olduktan sonra ailesinden ve yakın arkadaşlarından olumlu dönüşler aldığını, bu dönüşlerin motivasyonunu yükselttiğini belirten Arıoğlu, "Mutlu bir insan oldum. Kendimi seviyorum. En önemlisi, artık yürümek, koşmak beni korkutmuyor. Fiziksel gücümün artması, kilolarımın gitmesi beni ben yaptı" diye konuştu.