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Spor ve egzersiz sağlığa ayrılan bütçeyi düşürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Mutlu Ural, düzenli spor ve egzersiz yapıldığında sağlık harcamalarının çok düştüğünü söyledi.

Spor ve egzersiz sağlığa ayrılan bütçeyi düşürüyor

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Mutlu Ural, düzenli spor ve egzersiz yapıldığında sağlık harcamalarının çok düştüğünü söyledi.

Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için sporun yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Mutlu Ural, "Bugün başarılı ülkelere bakıldığında bu felsefeyi ve sistemi hayatlarına yerleştirdikleri görülmektedir. Bu ülkelerin koruyucu sağlık hizmetleri oranı yüksek, tedavi edici sağlık hizmetlerine harcanan giderlerin düşük olduğu dikkat çekici bir ayrıntıdır" dedi.

Sağlıklı bir insanın hareket etmesi gerektiğini söyleyen Ural, "Sağlıklı bir insan hareket etmelidir. Temelde insanoğlu hareket etmek için dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla insanoğlunun genetiğinde hareket etmek vardır. Fakat sanayi inkılabından öteye gelindiğinde, insanoğlu hareketsizlikle ve bunun sonucunda oluşan rahatsızlıklarla uğraşmaktadır. Bu bağlamda omurga ve eklem rahatsızlıkları, diyabet, tansiyon, kolesterol, kalp rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlıklar günümüzde pek sık rastlanmaktadır. Bunun neticesinde spor ve egzersizin ne kadar önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olduğu ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR 3-5 YAŞLARINDA EGZERSİZ VE SPORA BAŞLAMALI"

Küçük yaşlarda çocukların spor başlamasının önemine değinen Ural, "Bugünde sağlıklı nesiller oluşturmak için çocuklarımızın 3 veya 5 yaşında küçük yaşlarda egzersiz ve oyunlarla spora başlaması lazım. Özellikle temel spor branşlarını (jimnastik, yüzme, buz pateni, bisiklet) mutlaka uzman antrenörlerle çalışmalılar. Bu yaş grubunda belirli zorluktaki akrobatik hareketleri yapmalıdır ki ileri ki yaşlarda tendonlar kuvvetli ve esnek olmanın yanında çeviklik özelliği de gelişmiş nesiller yetişebilsin. Çocuklar ileride farklı bir spor dalıyla uğraştığında koordinasyon öğeleri (adaptasyon, denge, yön bulma, ritim yetisi, hareketi algılama, elastikiye) bakımından ilgili branşa uyumu ve o branşı gerçekleştirmesi çok daha kolay olacaktır. Bununla birlikte çocuklarımız sevdiği ve istekli olduğu branşı yaşam boyu devam ettirmeleri de sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

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