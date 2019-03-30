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Spor ve obezite kompozisyonları ödüllendiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi tarafından ikincisi düzenlenen ’spor ve obezite’ konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini bekliyor.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ’spor ve obezite’ konulu kompozisyon yarışması bu yılda geniş katılım ile gerçekleşecek.

Spor ve obezite kompozisyonları ödüllendiriliyor

Medicana Bursa Hastanesi tarafından ikincisi düzenlenen ’spor ve obezite’ konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini bekliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ’spor ve obezite’ konulu kompozisyon yarışması bu yılda geniş katılım ile gerçekleşecek. 4. sınıflar arasında düzenlenen kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerden birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye saat hediye edilecek. Jüri üyeliğini, Olay Medya Başyazarı Ahmet Emin Yılmaz, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı yapacak. Son başvuru tarihi 10 Nisan 2019 olarak açıklanırken, ödül töreni ise 20 Nisan Cumartesi saat 14.00’da yapılacak.
Çağın hastalığı Obeziteye her platformda farkındalık oluşturmanın kurumsal bir sorumluk olduğunu belirten Kozalı, "Özellikle geleceğin mimarı çocuklarımızın obezite hakkında bilgilendirilerek onları sağlıklı hayat, doğru beslenme ve fiziksel aktiviteye yönlendirmek maksadıyla bu yarışmayı düzenledik. Çocuklarımızın gelişimi ve onların motivasyonu konusunda sorumluluklarımızı bilmekte ve bu doğrultuda projeler üretmekteyiz’’ dedi.

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